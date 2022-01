Risgaard på gulvet: Styrede selv fejemaskinen i nyt kæmpelager

NØRRESUNDBY:I mange virksomheder holder direktøren til på kontoret - eller er optaget af vigtige møder.

Men det var ikke den slags arbejdsopgaver, der var tilbage til ledelsen under flytningen af det gigantiske Coolshop-lager.

For da John Skov Nielsen, der er lagerchef hos Coolshop, mødte ind på deres nye kæmpelager søndag morgen, blev han mødt af lidt af et særsyn. Det fik ham til at tage mobilen op ad lommen.

Her var nemlig et stærkt rengøringsteam i gang bestående af tv-løven Jacob Risgaard på fejemaskine og administrerende direktør Mark Nielsen på gulvvaskeren.

- Der er INGEN opgave hos Coolshop, som Mark og jeg er for fine til selv at deltage i, siger Jacob Risgaard.

Da lagerchefen John Skov Nielsen (t.v.) mødte ind i den nye store lagerhal, mødte han Jacob Risgaard (t.h.) på fejemaskinen. Foto: John Skov Nielsen

En million opgaver senere

Forklaringen ligger i, at Coolshop i weekenden stod med noget, der ligner verdens længste to-do-liste.

For i lørdags kørte 10 lastbiler med anhænger i pendulfart mellem den gamle og den nye lagerhal for at gennemføre den gigantiske flytning af omkring halvanden million varer.

Cool City er navnet på Coolshops nye varelager, der bliver arbejdsplads for cirka 300 medarbejdere. Foto: Coolshop

Med hjælp fra cirka 300 ansatte kom Coolshop i mål med flytningen lørdag ved midnatstid.

Søndag morgen skulle gulvene så lige have en tur. En opgave, de fleste virksomhedsledere nok havde hyret rengøringsfolk til.

For arealet på det nye lager er 22.000 kvadratmeter og svarer til cirka 3,5 fodboldbaner.