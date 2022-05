Nordjysk løve overrasker med nyt job - se, hvad han nu har fundet på

Nu kan Jacob Risgaard skrive en helt ny titel på visitkortet - nemlig skuespiller.

Han har i forvejen stor succes med sit firma Coolshop og som investor i Løvens Hule på DR1 - og nu går han helt nye veje.

Det skriver Jacob Risgaard selv i det her opslag på LinkedIn:

- I dag får jeg sat et kæmpe X på min Bucket List. Barbara Rothenborg er instruktør på den kommende danske komediefilm Bytte Bytte Baby, og gav mig chancen for at spille med.

Jacob Risgaard fortæller også, at han skal spille sig selv.

- Men at stå over for talenter som Katinka Petersen og Mille Dinesen giver altså svedige hænder, slutter opslaget.