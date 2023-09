- Har været en velsignet oplevelse for en bøv som mig

Jacob Risgaard har valgt at stoppe i det kendte DR-program Løvens Hule.

Det skriver den nordjyske erhvervsmand på sin Instagram-profil.

- Jeg meddelte sidste år DR og produktionen, at jeg har valgt at rejse mig fra stolen i Løvens Hule og sige tak efter fire gode sæsoner.

- Det har været en ære, det har fandeme været sjovt, men man får ømme baller af at sidde ned for længe, skriver Coolshop-stifteren i opslaget.

Udmeldingen fra Risgaard kommer efter, at både Christian Arnstedt og Jesper Buch tirsdag har meldt ud, at de også stopper i Løvens Hule.

I sit opslag kommer Jacob Risgaard ind på, at han gerne vil kunne bruge tiden på de investeringer, der er foretaget.

- Jeg er ikke matematisk student... jeg er faktisk slet ikke student... og så bliver det efterhånden vanskeligt at administrere så mange procenter på samme tid. Det er i hvert fald vigtigere for mig at kunne lægge den nødvendige tid hos alle vores investeringer - både de lidt ældre og de nytilkomne.

Den nordjyske "løve", der i sin tid tog over efter Christian Stadil, har gennem fire sæsoner været præsenteret for en række iværksættere, der søgte investeringer og råd blandt erfarne erhvervsfolk med pengetanken i orden.

Jacob Risgaard valgte blandt andet at investere i nordjyske Hotel Viking og tøjfirmaet Barons.

- Nu lader jeg tæppet falde og træder af med en enorm taknemmelighed. Shit, hvor har der været mange kloge iværksætterhoveder igennem. Fremtiden er lys.