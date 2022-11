Jagerpilot i nordjysk luftrum: Man kan se det hvide i hans øjne

AALBORG:Når det nordjyske luftrum tirsdag flænses af støjen fra et jagerfly, er der ikke umiddelbart grund til andet end at lægge nakken tilbage og nyde synet af en pilot, der kaster rundt med knap ti ton stål og glas i høj fart.

Med udgangspunkt fra Flyvestation Aalborg vil en af Danmarks F-16 piloter nemlig øve på det program, som danske piloter fra tid til anden demonstrerer ved diverse air shows i ind- og udland.

Det oplyser Morten Valentin Jensen, presseofficer ved Air Transport Wing i Aalborg.

- Hvis man er tæt på flyvestationen vil det være tæt på, at man kan se det hvide i øjnene på piloten, siger Morten Valentin Jensen.

Piloten i det dannebrogsfarvede jagerfly går første gang på vingerne kl. 10 tirsdag formiddag og igen kl. 13. Demonstrationsflyvninger tiltrækker normalt mange nysgerrige, og Morten Valentin Jensen opfordrer på forhånd de mange flyinteresserede til ikke at parkere på Thisted Landevej.

- Hold på parkeringspladsen ved Aalborg Lufthavn, tag en tur til Egholm eller stå på Lindholm Høje. Så generer man ikke den øvrige trafik og kan stadig få en god oplevelse ud af det, lyder rådet fra presseofficeren.

Jagerflyet hører til daglig til på Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland.

Hvorfor træner piloten så ikke bare i det luftrum?

- Det er der flere årsager til. Dels er det jo seværdigt, så for at det skal komme andre end sønderjyderne til gode, gør vi det også engang imellem i Aalborg. Desuden er det jo ikke alle, der er helt så store tilhængere af det, så for at fordele støjen, som nogen synes, det er, så fordeler vi flyvningerne rundt omkring på de forskellige flyvestationer, forklarer Morten Valentin Jensen.