Jages af politiet: Er flygtet fra politiet før

AALBORG:Natten til fredag blev Cenk Firat Kirat standset i Aalborg, fordi han kørte for stærkt. Men han havde ikke tænkt sig, at overgive sig til ordensmagten, og det viser det sig nu, at der en vældig god grund til.

Det var nemlig ikke kun udsigten til en fartbøde, der tyngede ham. Den 27-årige er allerede udvist af Danmark for en tidligere dom.

- Han har ikke lov til at være i landet endnu, så han bliver smidt ud, hvis han bliver fanget, siger vagtchef Poul Fastergaard til Nordjyske.

Cenk Firat Kirat valgte derfor at flygte og påkørte i farten en politimand, som skød flere gange mod bilen.

Flugtbilen med et skudhuld i bagruden. Foto: Jan Pedersen

Jagtet af politiet

Betjenten genkendte Cenkm som føreren af bilen og Nordjyllands Politi var hurtige til at efterlyse ham med navn og billede.

Det førte til flere tips om, hvor han kunne opholde sig og Nordjyllands Politi ledte søndag efter ham i et område i Gug, dog uden at finde ham.

Det er ikke første gang, at Cenk Firat Kirat er på flugt fra politiet. Tilbage i 2011 stak af han af fra Retten i Aalborg i forbindelse med en fristforlængelse.

Den dengang 18-årige mand var varetægtsfængslet for flere grove voldstilfælde og for blandt andet at have banket en anden mand med en kølle i Aalborg Øst.

Nordjyllands Politi vil gerne i kontakt med personer, der kan have viden om, hvor Cenk Firat Kirat opholder sig. De kan kontaktes på 114.