Jagthund i kamp med ulv: - Pas på jeres hunde

SVENSTRUP:Pas på jeres hunde, hvis I skal ud i grønne områder vest for Svenstrup.

Sådan lyder den klare opfordring fra Nordjyllands Politi, efter en jagthund torsdag middag blev angrebet af en ulv i området.

- Hvis man skal ud at lufte sin hund, så opfordrer vi til, at man i den kommende tid lige passer ekstra godt på hunden. At man holder den i snor og ikke lader den ude af syne, siger politikommissær Henrik Jensen.

Jagthunden og ulven kom i kamp torsdag omkring klokken 13, da en jæger var på jagt i området vest for Svenstrup på vej mod Nibe.

Pludselig fik den ruhårede hønsehund færten af noget, som viste sig at være en ulv. I første omgang forsøgte ulven at stikke af fra hunden, men kort tid efter vendte sig om og gik i stedet til angreb på jagthunden, fortæller Henrik Jensen.

Ulven stoppede først angrebet, da jægeren kom frem til de to kamphaner. Selvom det så voldsomt ud, så slap den ruhårede hønsehund fra kampen uden skrammer.

Naturstyrelsen skal nu foretage dna-prøver for at identificere ulven.