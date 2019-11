Jaguar og Utzon Center i nyt samarbejde: To kortfilm på vej

AALBORG:Hvis du de næste måneder ser en sort Jaguar i Aalborgs gader og synes, at du kan genkende chaufføren og gæsten, så har du nok ret. Det er nemlig Lasse Andersson, kreativ direktør på Utzon Center.

Måske genkender du også hans gæster på passagersædet, Ane Cortzen, der er arkitekt og tv-vært, samt Praksis Arkitekter, der har stået bag det nye Svinkløv Badehotel.

Sammen med Lasse Andersson, et kamera og en mikrofon tager de turen fra Aalborg ud til steder, der er vigtige for dem.

Undervejs i bilen diskuterer de de spørgsmål, som Jørn Utzon dedikerede sit liv til: Hvad er god arkitektur? Hvorfor er der noget design og nogle bygninger, der bliver tidløse og brænder sig fast i vores hukommelser?

Samtalerne i bilen om arkitektur vil blive optaget og munde ud i to kortfilm, der bliver distribueret på Utzon Centers egne kanaler og er lavet i samarbejde med Invest in Aalborg. Der er desuden en række events i støbeskeen, der kommer til at involvere publikum.

Det er ikke første gang, at Utzon og Jaguar kommer tæt på hinanden.

I december 1962 købte Jørn Utzon en ny bil. Det var en Jaguar, bil-brandet der igennem tiden har stået bag klassiske biler og kulturelle ikoner, og bilen var en daglig ramme for arkitekten i de år, hvor Operahuset i Sydney blev opført. Denne udgave er en elektrisk jaguar.

Kender du disse bygninger af Jørn Utzon?