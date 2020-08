Jakob tog ud for at fiske makreller: Oplevede noget meget vildere

HALS / MOU: Søndag aften blev en helt speciel aften for Jakob Madsen og hans to kammerater.

Kvart i syv sejlede de ud fra Mou for at fiske efter makreller, men før de fik fisk på krogen, oplevede de noget meget vildere.

Omkring båden svømmede der fem delfiner.

- Vi så dem først et stykke væk fra os, men på et tidspunkt kom de helt tæt på båden. Det var helt vildt, og vi råbte bare 'fuck', da de begyndte at springe, siger Jakob Madsen.

Han fik fisket mobiltelefonen op ad lommen og foreviget de springende delfiner, som lystigt kastede sig op i luften.

- Det var vildt, og det er jo ikke noget, man forventer at opleve herhjemme. Det var en super fed oplevelse, siger Jakob Madsen.

De tre kammerater fik også makreller på krogen, men dagen derpå er der ingen tvivl om, hvilken en af de to oplevelser, der står stærkest.

- Delfinerne var federe end makrellerne, det er helt sikkert, siger Jakob Madsen.

Med i båden var også Nicki Jacobi, som fik optaget en video, hvor man også kan høre drengenes begejstring i båden.

Det er ikke første gang, at delfinerne er blevet spottet nær Hals. For omkring fjorten dage siden blev flokken også foreviget på video. Den kan du se her.