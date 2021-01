Jan fik en overraskelse: Pris til mangeårig ildsjæl

AALBORG:Normalt kåres vinderen af Aalborg Kommunes Handicappris i november ved en festlig aften, hvor folk mødes og giver de indstillede, vinderen og ikke mindst området det fortjente fokus og spotlys. Men intet er næsten normalt i 2020 - heller ikke handicapprisen. Derfor blev den i år uddelt i en nøje koordineret og corona-filtreret snigmission på en vintermørk villavej i Aalborg

Rådmand for sundhed og kultur Mads Duedahl (V) kom på uanmeldt besøg hos Jan Karkov Sørensen, der er i mange år har arbejdet frivilligt for idrætsforeningen for handicappede i Aalborg, IH Aalborg. Og heldigvis var det en meget overrasket og glad vinder, der åbnede døren og modtog vindertalen på behørig afstand på fortrappen.

- Det var totalt overraskende, jeg troede, det var gæster til Anna Kirsten (Jans hustru, byrådsmedlem Anna Kirsten Olsen (S), red.), da jeg så Mads Duedahl stå der. Det var en kæmpe overraskelse. Det er stort, fordi det er et frivilligt arbejde, jeg elsker at lave. Jeg er stolt over at få prisen personligt, men jeg ser det også som en anerkendelse af foreningens arbejde, og jeg vil gerne dele æren og prisen med de andre frivillige. Uden alle vores frivillige ville der ikke være en forening, siger Jan Karkov Sørensen til en pressemeddelelse.

Jan er både kendt som en iværksætter og en arbejdshest, der kæmper utrætteligt for handicapidrætten i Aalborg. Arkivfoto: Hans Ravn

Han har tidligere været nomineret til handicapprisen, og foreningen IH Aalborg fik prisen i 2016. Men i år er prisen til Jan Karkov Sørensen personligt. I 35 år han været et utroligt aktiv for handicapidrætten i Aalborg, og tidligere var han det også i Sønderjylland. Derfor var rådmand Mads Duedahl også glad for, at man under de skrappe restriktioner fandt en måde at uddele prisen på.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan holde vores vante festivitas, hvor vi hylder og sætter fokus på de mange frivillige ildsjæle, som Aalborgs handicapområde er så heldige at have. Men når nu situationen er, som den er er, så er jeg glad for, at vi lykkedes med at arrangere denne lille overraskelse for Jan. Det varmer at se, hvor glad han blev. Og så er det fortjent. Vi kan ikke tage for givet, at vi har superfrivillige som Jan, der i så mange år har sat gang i så mange gode ting indenfor handicap-idrætten. Hans indsats er med til at gøre folk ligeværdige og har øget livskvaliteten for fantastisk mange borgere. Det er vi meget taknemmelige for, siger Mads Duedahl.

De har fået handicapprisen: 2019: Poul Ankjær Andersen (Værestedet Perlen) 2018: Rikke Nielsen og Lykkeliga 2017: Team Tvilling 2016: IH Aalborgs frivillige 2015: De frivillige seksualvejledere (fester for unge med særlige behov) 2014: Judith Kok, frivillig i Arbejdsmarkedsafdelingen for skånejobs. 2013: Mette Bluhme, for it-program, der kan give unge mulighed for at kunne kommunikere. 2012: Tina Sloth, Fritidscentret Huset, Gl. Kongevej. 2011: Birgit Boe Jørgensen, Center for Døvblindhed og Høretab (sansevenlig, oplevelsesrig mad). 2010: Kørestolsfirmaet Wolturnus. 2009: Aase Kvolbæk (for bl.a. sit arbejde i Handicaprådet VIS MERE

Med prisen følger et diplom, en flaske bobler, en bronzestatuette af Lene Purkær og en hilsen fra Handicaprådets formand Ulla Ringgren.

- Det glæder mig utroligt meget. Han er en stjerne, han har gjort så meget godt for børn og unge indenfor handicapidrætten. Han har arbejdet i mange år for IH Aalborg, hvor han trives ved både at være manden på gulvet og som administrativ formand for bestyrelsen, hvor han er med til at udvikle IH Aalborg. Han har gjort det i sin fritid, så han har om nogen fortjent handicapprisen, understreger hun.

- Han er så ydmyg som person, og derfor blev jeg ekstra glad for, at han blev indstillet, så vi kan give ham denne anerkendelse, tilføjer Ulla Ringgren.

Jan Karkov Sørensen har i de mange år indenfor handicapidrætten haft et utal af kasketter på. Han har været både bestyrelsesmedlem, næstformand, elhockeytræner og fodboldtræner, mens han nu er formand og nyeste titel er aquaspinningsinstruktør. Og det er netop alsidigheden, der holder Jan aktiv.

- Jeg kan vel bedst beskrive mig selv som iværksætter. Der er så mange succeser at hent, og så mange oplevelser, man kan give andre mennesker i en svær situation. Derfor kan jeg godt lide at sætte gang i ting. Det er dejligt at se glæden i folks ansigter, når sporten giver oplevelser og selvtillid. Tiden lige i øjeblikket er rigtig træls, fordi vi ikke kan være aktive. Derfor skal den her pris og bronzestatue også ind at stå på vores kontor, så vi kan motiveres af den, når vi forhåbentligt snart kan åbne op igen, forklarer han.