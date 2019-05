Jensens Bøfhus afviste far med handicappet søn: Nu har familien fået medhold

AALBORG: En familie var i efteråret 2018 på ferie i Aalborg med deres handicappede søn på to år og to ældre brødre.

Familien blev afvist i døren på en af Jensens Bøfhus' restauranter i Aalborg, fordi den handicappede søn på to år sad i barnevogn. Familien måtte ikke spise på stedet, fordi restauranten af hensyn til brandsikkerheden ikke ville tillade, at to-årige Benjamin - som led af sygdommen Menkes - lå i barnevogn ved bordet, skriver B.T.

- Vi var på ferie i Aalborg - mig, Benjamin, min kone og vores to andre drenge - og vi fortæller, at vi har en handicappet søn, der skal være i klapvognen. Vi havde valgt et tidspunkt, hvor der var helt tomt i restauranten, men de var ikke klar på at finde en løsning, fortæller faderen Klaus Søndermølle Petersen til B.T.

Derfor valgte familien at klage til Ligebehandlingsnævnet, og de har nu afgjort sagen.

Nævnet vurderede, at Jensens Bøfhus havde forskelsbehandlet på grund af handicap, og at bøfkæden skal betale familien en godtgørelse på 5.000 kroner.

I afgørelsen blev der lagt vægt på, at restauranten ikke var gået i dialog med familien og forsøgt at finde en løsning, så barnevognen kunne komme med ind på restauranten, der havde besøg af ganske få mennesker.

Du kan læse hele afgørelsen her.

Brandsikkerhedsreglerne forbyder ikke klap- eller barnevogne, men der står blot, at alle flugtveje skal være frie i mindst 1,3 meter i bredden.

Jensens Bøfhus beklager episoden.

- Vi har klokket i den, og længere er den ikke. Vi har gjort vores på at rette op det. Kunne det ske igen? Det kan jeg ikke garantere, men jeg håber det godt nok ikke, siger Anders Nicolaisen, der er direktør i Jensens Bøfhus til B.T.

Benjamin er i dag død af sin alvorlige sygdom, men Klaus Søndermølle Petersen håber, at afgørelsen kan være med til at hjælpe andre familier i samme situation.