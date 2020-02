Lang kø på Thistedvej i Nørresundby: Bommene ved jernbanen vil ikke gå op

NØRRESUNDBY:Jernbanebommene er gået ned på Thistedvej og de er desværre blevet nede efter toget er passeret. Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Bommene kan ikke gå op igen, og der er tilkaldt en tekniker. Politiet skriver, at der allerede er lang kø på vejen til og fra lufthavnen.

Politiet skriver, at de forventer at bommene virker igen om en times tid.

Fra Banedanmarks pressevagt oplyses det, at bommene har været nede siden klokken cirka 12.50, men at der allerede er en servicemedarbejder på stedet for at forsøge at få repareret bommene.

Pressevagten kan ikke oplyse en tidshorisont for, hvornår bommene igen kommer til at virke, men siger, at det normalt går ganske hurtigt med at få repareret bommene.