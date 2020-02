Så virker de igen: Jernbanebomme på Thistedvej repareret

NØRRESUNDBY:Så virker de igen - jernbanebommene ved Thistedvej i Nørresundby.

Efter knap en time, hvor bommene havde sat sig fast nede, så biler ikke kunne passere jernbaneoverskæringen, kører bommene nu igen automatisk, oplyser pressevagten hos Banedanmark, der står for service og vedligehold af bommene.

Jernbanebommene gik ned på Thistedvej, og de blev nede efter et tog var passeret. Det fortalte Nordjyllands Politi mandag over middag på Twitter.

Der blev i al hast tilkaldt en tekniker. Men der dannede sig alligevel massive køer på vejen til og fra lufthavnen.

Politiet skrev i første omgang, at de forventede, at bommene virkede igen i løbet af en times tid, og det kom altså til at gå lidt hurtigere.

Banedanmarks pressevagt oplyste, at bommene satte sig fast, mens de var nede ved cirka 12.50-tiden.

Ifølge pressevagten fik den tilkaldte servicetekniker bommene op igen ved godt 13.30-tiden, og de skulle nu fungere automatisk igen.

Der kan endnu ikke oplyses noget om årsagen til, at bommene i første omgang ikke ville gå op igen, lyder det fra Banedanmark.