Jernbanebro påsejlet - skal tjekkes for skader

AALBORG:Jernbanebroen over Limfjorden blev tirsdag aften påsejlet af en mindre båd.

Det skete kort før kl. 20, fordi båden havde motorproblemer og drev langsomt ind i broen på den vestlige side, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Hverken båd eller bro så ud til at have fået skader, men folk fra Aalborg Kommune skal dog tjekke broen onsdag for at se, om der eventuelt kan være sket noget med broen, oplyser vagtchefen.

Broen er lukket for togtrafik p.t. på grund af vedligeholdelse.

Politiet skal nu have en snak med personerne i båden for at få klarlagt de præcise omstændigheder ved uheldet.

Finske Ramona lavede ravage

Der har tidligere været påsejlinger af broen. Den mest alvorlige og omfattende skete 28. marts 2012, hvor det finske lastskib Ramona bragede ind i jernbanebroen, som blev slemt beskadiget.

Det medførte langvarigt stop for togtrafik til og fra Vendsyssel.