Jernbanebroen kan ikke åbne - skibstrafik og lystsejlere låst fast

AALBORG:Jernbanebroen i Aalborg er endnu engang ramt af tekniske problemer, som giver problemer for skibstrafikken og det store antal lystbåde, som normalt sejler under broen.

Siden onsdag eftermiddag den 84 år gamle jernbaneforbindelse over Limfjorden mellem Aalborg og Nørresundby haft problemer med et sporskifte, som betyder, at togskinnerne på broen ikke kan skilles ad. Og det er ligesom nødvendigt, hvis broen skal kunne løfte klappen og give plads til passage.

Det oplyser brovagt Thomas Kolmorgen til Nordjyske.

- Vi kan ikke skille den ad, og derfor kan vi ikke åbne broen, siger han.

Brovagten oplyser, at det er en styrestang, der går ud til sporskiftet, som er knækket. Han oplyser også, at medarbejdere hos Banedanmarks afdeling for Kvalitet og Sikkerhed arbejder hårdt på at få løst problemet.

Og hvornår er det det?

- Det er jo det samme, alle sejlerne spørger om lige nu, og hvis jeg kunne svare på det, ville jeg gerne. Det er et rigtigt trælst tidspunkt, men der bliver arbejdet på højtryk, siger Thomas Kolmorgen, som krydser fingre for, at problemet er løst fredag eller allersenest lørdag.

- Men sikkerheden skal jo være helt i top, når det er toge, der også ligger og skal passere, så der ikke kan ske noget, konstaterer brovagten. Han oplyser, at problemerne ikke betyder noget for de mange daglige tog, der passerer broen.

Netop nu er Limfjorden ikke mindst fyldt med lystsejlere, som vil både ind og ud af fjorden. På en normal dag i sommersæsonen bliver Jernbanebroen åbnet mellem 20 og 35 gange, oplyser Thomas Kolmorgen.