Jes har en grøn plan: - Aalborg skal være i front på klimaområdet

AALBORG:Med en fortid som blandt andet kommunaldirektør, folketingsmedlem, amtsrådsmedlem, landmand, økonom og meget mere har spidskandidat for Radikale Venstre i Aalborg, Jes Lunde, masser af erfaringer, han gerne vil bringe i spil, hvis han bliver valgt til byrådet ved det kommende kommunalvalg. Og mærkesagerne, der alle har borgere, natur og miljø som omdrejningspunkt, er også på plads.

- Jeg vil arbejde for et langt grønnere Aalborg og en kommune, der går helt i front i klimasagen. Og samtidig skal det også være tryghed i velfærden sådan, at kommunen bidrager til, at så mange som overhovedet muligt - både børn og voksne - har friheden til at udfolde det liv, de ønsker, forklarer han.

Ifølge Jes Lunde er klimaet en af de allerstørste udfordringer, for belastningen af kloden skal nedbringes for vores allesammens skyld.

- Kommunerne kan heldigvis meget her med en langt mere bevidst indkøbspolitik, så vi reducerer CO2, skovrejsning, cykelstier, udtagning af jord, flere el-biler, solceller på kommunale tage, hjælp til virksomhedernes grønne omstilling. Så vi kan yde et meget stort bidrag - og det haster, tilføjer han.

Jes Lunde (RV) er klar til at kaste sig ind i klimakampen på Aalborgs side. Foto: Martin Damgård

Af samme grund er Jes Lunde også helt enig i partiets forslag om, at Danmark skal være klimaneutral i 2040 i stedet for det nuværende mål om 2050.

- Danmark skal efter min opfattelse være et foregangsland og blive dygtigere til at levere de løsninger, der skal til. Vi har jo allerede en global succes i forhold til eksport af vindmøller og teknologi til håndtering af grundvand, spildevand og affald. Og vi skal gentage succesen på klimaområdet ved - også her - at være helt i front. Det er i høj grad det, vi skal leve af i fremtiden - at være gode til at løse de miljømæssige udfordringer, siger han.

Jes Lunde understreger, at Dansk Industri og Dansk Erhverv har taget godt imod det radikale udspil, og derfor er det også oplagt, at Aalborg Kommune bidrager maksimalt til omstillingen.

Den 65 årige spidskandidat bor selv på en gård uden for Nibe, hvor han driver et landbrug med økologisk planteavl. Så han har naturen, der er en anden mærkesag, tæt på.

- Vi skal have flere grønne områder i byen og flere rekreative stier og vandreruter - både i byen og på landet. Og så skal vi beskytte og udvikle den gode natur i det åbne land, som bidrager til, at vi kan få en renere Limfjord, forklarer han.

Nej til Egholm-motorvej

Den langvarige debat om den tredje Limfjordsforbindelse har heller ikke undgået Jes Lundes opmærksomhed. Han siger nej til en motorvej over Egholm - ikke mindst af hensyn til de 26.000 mennesker i Aalborg, der vil blive udsat for sundhedsskadelig støj.

- Samtidig er der også nogle naturmæssige muligheder, der vil blive ødelagt. Jeg ser allerede nu Egholm som en oase midt i storyen og her burde vi - efter min mening - øge naturen og den rekreative værdi til gavn for byens beboere i stedet for at gå den modsatte vej ved at gøre både Egholm og Vestbyen støjplagede, siger han.

Grundvandet risikerer ifølge hans opfattelse også at lide skade, fordi forbindelsen kommer til at gå via det vigtige vandindvindings-området ved Drastrup, og klimamæssigt synes han heller ikke, forslaget er ok, fordi en ny motorvej uundgåeligt vil medføre mere trafik og mere CO2-udledning.

- Jeg er helt med på, at der er trængselsproblemer i Limfjordstunellen, og det skal der gøres noget ved i en fart. Men løsningen er for mig at se at anlægge et ekstra rør, hvor man kan vende trafiksstrømmen sådan, som vi kender det fra Hamburg, for det vil give os langt mere effekt for pengene, påpeger han.

Modstanden mod en tredje Limfjordsforbindelse over Egholm er en af de mærkesager, Jes Lunde og Radikal Venstre lægger stor vægt på. Martin Damgård

For tæt og højt

I forhold til byplanlægning og byggeri, er Jes Lunde også klar til at gøre op med kommunens hidtidige politik. Han mener nemlig, at der mange steder er bygget alt for højt og tæt og alt for meget i beton - sådan som det for eksempel er sket på Godsbanen.

- Jeg synes, vi skal have mere byggeri, der gør byen smuk i stedet for at gøre den grimmere, som en del af det nybyggeri, vi har i øjeblikket, gør. For jeg har så svært ved at forstå, hvem det er, man tror, der har lyst til at bo et sted, hvor man ikke kan se solen nogensinde, forklarer han.

I forhold til borgerne ønsker Jes Lunde sig livsmuligheder, der gør, at børn og voksne kan udfolde det liv, de ønsker. Og det skal følges op af mere tillid til de ansatte - for eksempel i kommunens skoler, børnehaver og plejehjem, hvor der bør bruges mindre tid på at udfylde skemaer og mere tid på kerneopgaven.

- Mere lokal frihed i opgaveløsningen giver flere varme hænder, og det er en dagsorden, jeg meget gerne vil arbejde for, understreger han.

Farvel til SF

En del husker sikkert, at det var et andet parti - nemlig SF - Jes Lunde i sin tid repræsenterede i Folketinget. Men det er efterhånden 20 år siden, og selvom han ser mange sager, der er fælles for radikale og SF, så har han i dag et andet ståsted.

- Det, jeg er kommet frem til med årene, er, at jeg ikke længere er socialist. Jeg går ind for en betydeligt ændring af samfundet på det miljømæssige område, for der er virkelig brug for en stor omstilling. Men jeg går ikke ind for en markant samfundsændring i forhold til mulighederne for at drive virksomhed, når bare man gør det socialt ansvarligt, siger han.

Som radikal ser Jes Lunde heller ikke noget til hinder for at arbejde sammen med både den ene og den anden side af byrådet, hvis han bliver valgt ind. Og det tror han selv, der er en god chance for, da mange aalborgensere har det svært med det nuværende bystyres holdning til Egholm-motorvejen.

- Thomas har gjort det godt på mange strækninger, men han trænger til at blive langt grønnere, siger han.

Et eksempel på, hvor det kunne gøres bedre, er - udover Egholm-motorvejen - også forslaget om at kræve partikelfiltre på dieselbiler, som Jes Lunde ikke forstår, at Aalborg Kommune ikke har grebet med kyshånd. Og så vil han også gerne arbejde for at fremrykke udfasningen af kul på Nordjyllandsværket.

- Jeg er jo ikke en af dem, der tror, at den grønne omstilling samlet set vil komme til at koste arbejdspladser. De kan sagtens findes andre steder, hvis vi er dygtige nok til at være i front med at udvikle den teknologi, som kan løse udfordringerne. Det er jo de eventyr, vi har haft på vindmøller, på affald og på spildevand, og det er det samme, vi skal gøre her efter min mening.