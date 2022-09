Jesper hjælper strømhungrende el-bilister

Det seneste år har flere udbydere af ladning til elbiler forsøgt at få sat store grupper af ladestandere op rundt omkring i byen - uden held. Standerne ser måske pæne ud, når de er placeret ud for hver enkelt parkeringsplads, men de store transformatorstationer, der hører med, vil Aalborg Kommune ikke se på.

Men nu er der et stigende tiltag blandt virksomheder i byen, som stiller deres ladestandere til rådighed. Nogle af dem hele døgnet, mens andre lader offentligheden suge strøm inden for bestemte tidsrum - og især efter fyraften.

På Plugshare.com eller i app'en kan man se, hvor der er ladestandere til rådighed. Sitet er brugeropdateret og derefter hele tiden i udvikling. Screenshot fra Plugshare.com

Én af disse virksomheder er Nordelektro, der ligger ved Østerbro i Aalborg. Som større strømforbrugende virksomhed har de i forvejen en kraftig strøm-forbindelse, der kan suge noget strøm og ampere, så det kræver hverken en grim transformator-station eller plads på de offentlige parkeringspladser til at levere til private, som måske har holdt igen med at købe en elbil, fordi de bor i lejlighed og frygter, at det er besværligt at få strøm på bilen.

- Vi ligger tæt ved et stort boligbyggeri og etageejendomme, hvor vi nu stiller el-ladestanderne til rådighed til glæde for naboerne, siger Jesper Storm Simonsen fra Nordelektro.

Glad nabo

Naboerne i kvarteret har taget godt imod Nordelektros initiativ. En af dem er Tomas Lauridsen, der har været elbil-ejer siden 2019. Han har alle årene været afhængig af de offentligt tilgængelige ladestationer, og han oplever i stigende grad, at det kan være en udfordring at finde en ledig stander.

- Der er ikke mange tilgængelige steder, hvor man kan lade i Aalborg, og jeg kan helt sikkert mærke, at der er kommet flere elbiler på vejene. Lynladerne rundt omkring bruges meget, og der er ofte ventetid, fortæller Tomas Lauridsen.

Nordelektro har fire ladeudtag med en max-effekt på 22 kilowatt i timen. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Med blot et par hundrede meter fra opgangen i Stormgade til Nordelektros nye ladestation ved Skibsbyggervej har han derfor besluttet at skifte sit nuværende Clever-abonnement ud med Spirii Go, som er den app, man skal bruge for at oplade sin bil hos Nordelektro.

Kender markedet

Virksomheden Nordelektro er specialist inden for tilsyn af elektriske anlæg som eksempelvis elevatorer, men arbejder også med at sætte ladestandere op. Så det er måske en billig omgang at få opmærksomhed på. Men virksomheden tjener ikke noget på løsningen.

- Vi kommer til at tjene investeringen hjem, men vi tjener ikke på den strøm, vi sender afsted. Vi har en aftale med udbyderen Spiiri, og vi sætter strømmen til den samme pris, som vi køber den til, siger Jesper Storm Simonsen og tilføjer, at man kan lave særaftaler med eksempelvis boligforeninger.

Spirii er én af mange udbydere på markedet for elladestandere. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

- Som ejer af ladestanderen har vi mulighed for at differentiere priserne, så medarbejdere og beboere betaler én takst, mens gæster betaler en anden takst pr. kWh, siger han.

Lige nu er prisen på 3,50 kroner per Kwh - og det ligger i den lave ende af markedet lige nu, hvor Teslas kunder eksempelvis betaler 4,60 kroner, og Clevers kunder helt op til ni kroner for en kilowatttime.

Prisen kan stige

- Vi har en fast pris hos vores leverandør, så lige nu ligger den på dette niveau. Men næste kvartal venter vi nok, at prisen stiger en smule, siger Jesper Storm Simonsen.

For elbilister kan man finde de fire ladestandere på appen Plugshare, hvor virksomhederne kan tilføje deres el-ladestandere. Her kan de skrive, om standerne er offentligt tilgængelige, om der er restriktioner på pladsen, eller om det kun er for beboere, medarbejdere eller andet.

To ladeudtag ved Novi er ikke gjort tilgængelige for offentligheden. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Det er noget, som flere og flere virksomheder gør. Altså tilføjer deres ladestandere - måske blot i aftentimerne.

Det har de blandt andet gjort i industrikvarteret i Aalborg Øst i virksomheden Weishaupt. De har to ladeudtag, som medarbejderne bruger i arbejdstiden, men om aftenen er standerne ledige og tilgængelige via Plugshare. Og det kan beboerne i det nærliggende boligområde - og deres gæster - nyde godt af.

Det samme gælder eksempelvis Regionshuset, hvor der er fire ladestandere. Her gælder dog nogle regler, der gør, at man skal holde sig væk i dagtimerne, med mindre man har en særlig tilladelse fra Region Nordjylland. Så det offentlige er altså ikke med på Plugshare.

Helt grelt er det med de 30 ladepunkter ved Psykiatrisk Sygehus. Her har seks af dem været offentligt tilgængelige, men de er nu sløjfet, så af de 30 ladestandere bliver blot fire brugt af regionens fire Nissan Leaf el-biler. Resten er benzin- eller diesel-biler.

For en Clever-kunde er der er slaraffenland af ladere i Aalborg Øst. Men de er kun til opladning af regionens biler - hvis de overhovedet bliver brugt. De er i hvert fald ikke tilføjet i Plugshare, som er mange elbilisters foretrukne app til at finde ledige ladestandere. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Netto har netop tilføjet fire nye ladeudtag i Aalborg Øst. Dog skal man huske at fjerne sin bil, når der er ladet. Denne station er tilføjet Plugshare. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Derfor er løsningen hos Nordelektro en god begyndelse, når det offentlige ikke vil gå forrest.

- Det løser selvfølgelig ikke alle kapacitetsproblemer for elbilisterne. Men det er et skridt på vejen, siger Jesper Storm Simonsen, der håber, at virksomhedens initiativ vil få andre til at følge trop.

- Vi installerer i forvejen ladeløsninger hos virksomheder og ejer- og boligforeninger. Derfor var det oplagt for os at gå foran og investere i en løsning hos os selv. Vi er en del af et byområde, hvor stort set alle bor i lejlighed, og hvor der er forholdsvist langt til nærmeste ladestander. På denne måde gør vi hverdagen lidt nemmere for alle med elbil, siger Jesper Storm Simonsen.

Som virksomhed skal man ikke gøre meget andet end tilføje sine el-ladere Plugshare, og så vil bilerne sandsynligvis begynde at rulle op med kablet og egen ladebrik eller app.

Det er en idé, Tomas Lauridsen synes godt om.

- Hvis de mange ladere derude bare står der og i realiteten er tilgængelige, så kan man jo lade natten over. Det er en god idé, synes jeg.