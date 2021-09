Jesper spiste morgenmad, da bordet begyndte at ryste: - Så kan man også vinge jordskælv af på listen

KRETA:Efter Jesper Pedersen fra Aalborg landede på Kreta søndag aften, vågnede han mandag morgen op til mere end bare en skyfri himmel og 30 grader.

Da han nød sin morgenmad udenfor hotellet i landsbyen Platanias, begyndte bordene og stolene nemlig at ryste.

- Man kunne mærke, at det hele rystede og gyngede frem og tilbage. Jeg vil ikke sige, at det var voldsomt, men man var slet ikke i tvivl om, hvad der skete, siger Jesper Pedersen.

Det, han kunne mærke, var et jordskælv, som blev målt til 6,5 på Richterskalaen. Skælvet ramte Heraklion-området på Kreta mandag morgen, og ifølge nyhedsbureauet dpa kunne jordskævet mærkes på hele den græske ferieø.

Selvom Jesper udmærket vidste, at der var tale om et jordskælv, gik han hverken i panik eller blev bange.

- Jeg sad udenfor, så der var ikke noget at være nervøs for som sådan. Men jeg tænkte da lige mit om, hvad der skete, for det havde vi da overhovedet ikke regnet med, siger han.

Skælvet havde en dybde på to kilometer, og ved havnebyen Iraklio flygtede mange mennesker ud på gaden.

Så slemt stod det dog ikke til i Platanias i den anden ende af øen, hvor Jesper Pedersen holder ferie sammen med venner og familie den næste uges tid.

Familien bor på et større hotel. Da jordskælvet ramte, blev de fleste indenfor og tog det stille og roligt. Der var dog mange gæster i restauranten, som bevægede sig udenfor.

- Der var glas, der klirrede en del derinde, og man kunne også høre, at ruderne slog lidt sammen. Men der var ikke noget, der gik i stykker, fortæller Jesper Pedersen.

Forsætter ferien som om intet er hændt

Efter selve skælvet er hændelsen dog ikke noget, Jesper Pedersen og familien mærker meget til.

- Det er da noget, folk går og snakker om, men ellers er stemningen ganske fremragende. Der er fuldstændig ro på og ingen panik.

Et par guider kom forbi Jesper Pedersens hotel og fortalte, hvad der var sket.

- De har sagt, at hvis det gentager sig, skal vi selvfølgelig søge udenfor så vidt muligt, siger Jesper Pedersen.

I landsbyen har han og familien ikke oplevet nogen efterskælv, og de har ikke planer om at tage særlige forholdsregler.

- Vi holder ferie, som om intet er hændt. Som jeg kan forstå, sker det forholdsvist sjældent, så der er ikke noget at være nervøs for, siger Jesper Pedersen.

Jesper Pedersen og hans familie nyder nu solen og varmen ved poolen efter morgenens jordskælv. Privatfoto

Alligevel bliver ferien nok ikke glemt foreløbigt. Heller ikke, selvom den først lige er begyndt.

- Man kan godt kalde det en forskrækkelse, og så kan man vinge jordskælv af på listen over ting, man har oplevet. Det kan selvfølgelig også noget, så længe det ikke er voldsommere, siger Jesper Pedersen.

- Det har da også givet folk hernede en fælles tredje, om man vil. Det er i hvert fald noget, man kan snakke med hinanden om.