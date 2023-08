Joakim Mæhle skifter til tysk storklub

Den tidliger AaB-back Joakim Mæhle, har fået ny klub.

Lørdag meddeler bundesligaklubben VfL Wolfsburg, at den har købt danskeren fri af italienske Atalanta og udstyret ham med en kontrakt, der løber frem til 2027.

Den 26-årige dansker har med blandet succes spillet for Atalanta i det seneste to og et halvt år, men nu er det i stedet Wolfsburg, der får glæde af den nordjyske energibombe.

- Skiftet til Wolfsburg er en stor udfordring for mig, og jeg ser virkelig frem til den. De seneste år har jeg fået meget erfaring fra højeste niveau i Serie A, og nu vil jeg bevise mig i Bundesligaen. Jeg vil gøre alt for at falde til så hurtigt som muligt, siger Mæhle.

Wolfsburg åbner sæsonen med en pokalkamp søndag. Der er sæsonpremiere i Bundesligaen om en uge.

Gennem flere år har Mæhle været en central figur på det danske landshold. Den højrebenede back fra Østervrå har spillet 37 landskampe og scoret ni mål.

Ifølge Ekstra Bladet har Wolfsburg betalt cirka 90 millioner kroner for Mæhle.

Da Joakim Mæhle tidligere har spillet i AaB tilfalder en del af pengene AaB.

AaB solgte Joakim Mæhle til belgiske Genk i sommeren 2017. Da havde han spillet 24 kampe for AaB's førstehold.