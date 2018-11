Jobcenteret flytter hjem

AALBORG: Efter den massive vandskade, som ramte Jobcenter Aalborgs lokaler på Vestre Havnepromenade i marts måned, er centret og dets medarbejdere nu endelig ved at være klar til at flytte tilbage igen.

Flytningen kommer til at ske af to omgange, nemlig fredag 16. november til mandag 19. november, hvor administrationen og virksomhedsindsatsen flytter sine midlertidige lokaler på fra Sofiendalsvej og weekenden efter fra fredag 23. november til mandag 26. november, hvor de medarbejdere, der har siddet i Skibbrogade, flytter tilbage.

Af samme grund vil Jobhusets telefoner være lukket fra fredag 16. november kl. 12 til mandag 19. november kl. 12, men fra 27. november vil ledige og andre jobsøgende igen kunne gå ind af dørene og blive betjent fra adressen på Vestre Havnepromenade.

- Både ledere og medarbejdere glæder sig til at tage imod - såvel ledige som virksomheder - i de nyrenoverede rammer, og glæder sig over - så relativt hurtigt - at kunne være tilbage i vante rammer, hedder det i en pressemeddelelse fra Aalborg Kommunes familie- og beskæftigelsesforvaltning.