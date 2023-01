Savner du sygehuset? De savner også dig - og de har brug for din hjælp

NORDJYLLAND:Sygehusene mangler personale - både læger og sygeplejersker - og de pressede arbejdsforhold har fået mange til at sige op. Det skaber lange ventetider på for eksempel skadestuer.

Nu tager Aalborg Universitetshospital nye metoder i brug.

Hospitalet vil ansætte tidligere sygeplejersker, jordemødre og læger - gerne pensionister - i en helt ny type job, der skal være med til at forbedre arbejdsforholdene.

15 timer om ugen

Stillingsbetegnelsen er "ressourceperson" - en slags mentor for nye og uerfarne medarbejdere - og arbejdstiden er op til 15 timer om ugen. Foreløbig sker ansættelserne som et pilotprojekt.

I et jobopslag skriver Region Nordjylland, at de nye stillinger på Aalborg Universitetshospital er "for dig, som kan og vil bruge din viden, erfaring og sundhedsfaglige baggrund som ressourceperson på en afdeling og til at bidrage til opstarten af primært nyansatte og mindre erfarne medarbejdere på vores hospitalsafdelinger."

De nye medarbejdere skal ikke stå med det overordnede ansvar eller være en del af vagtnormeringen, men gøre en forskel med opgaver, de er gode til, og som afdelingen har brug for.

- Uvurderlig

"Din viden og erfaring er nemlig uvurderlig for nyansatte, mindre erfarne medarbejdere og os som hospital. Derfor håber vi, at du har lyst til at vende tilbage til os", lyder det i jobopslaget.

De nye medarbejdere kan selv være med til at bestemme, hvor de skal arbejde og hvor meget.

Nogle af de medarbejdere, der har sagt op på sygehusene, har søgt over i private vikarbureauer, hvor lønnen er højere og arbejdstiderne mere fleksible.

Ville tilbage

Der er dog også eksempler på erfarne sygeplejersker, som blev pensioneret, men savnede jobbet og kollegerne og vendte tilbage.

Sådan en genansat sygeplejerske vil man kunne møde til et arrangement i Aalborg Kongres og Kulturcenter 6. februar, hvor interesserede kan høre mere om pilotprojektet med ressourcepersoner.

Christina Lund, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråds Kreds Nordjylland, har ikke før hørt om denne nye type job i sundhedsvæsenet. Hun synes, det er en god idé.

- De kan fungere som mentorer for nyuddannede sygeplejersker, og kan være med til at give dem tryghed og en god start i arbejdslivet. En god introduktion er noget af det, der er med til at fastholde de nyuddannede i jobbet, siger hun.

Den nye type job er en god idé, men kan ikke løse alle problemerne, fastslår Christina Lund, forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland. Pressefoto

Ønsker højere løn

Christina Lund tror dog ikke, at deltidsansættelse af erfarne eks-medarbejdere kan løse de store problemer med personalemangel i sundhedsvæsenet.

Mange erfarne sygeplejersker sagde ikke op for at gå på pension, men i utilfredshed med arbejdsvilkår og løn.

- Hvis man vil have dem tilbage, er man nødt til at kigge på netop løn og arbejdsvilkår. Den nye type stillinger, der nu er slået op, er en del af det, man kan gøre. Men man er også nødt til at kigge på, hvordan man holder på de medarbejdere, man allerede har.

Her er det nødvendigt med højere løn til sygeplejersker, mener Christina Lund.

Nye løsninger

Formanden for sundhedsudvalget i Region Nordjylland - Lina Hundebøll Jespersen (V) - synes godt om den nye type job, hvor Aalborg Universitetshospital vil genansætte erfarne folk, der er gået på pension.

- Vi skal ud og tænke i alle mulige løsninger, for der er ikke mange nye folk at tage ind. Kan det her give ekstra personale, eller ekstra overskud på pressede afdelinger, synes jeg, det er en god idé, siger udvalgsformanden.

- Vi skal ud og tænke i alle mulige løsninger, siger Lina Hundebøll Jespersen, formand for regionens sundhedsudvalg. Arkivfoto: Bo Lehm

Du kan læse mere om den nye form for job på hospitalet her.