Jørgen fik hjælp til registrering, men endte alligevel med en p-bøde

AALBORG:Det var en ærgerlig overraskelse, der ventede Jørgen Nielsen, da han om eftermiddagen 4. februar gik ned på parkeringspladsen foran Aalborg Universitetshospital, Sygehus, Syd, for at flytte sin Renault Megane, inden hans seks timers parkeringstilladelse løb ud.

Jørgen havde tidligt om morgenen taget turen fra sit hjem i Erslev på Mors for at køre sin hustru, Grete, til sygehuset i Aalborg, hvor hun skulle have en hjerteundersøgelse.

Når man skal holde ved sygehuset i længere end en time, skal man via en tablet på den afdeling, man besøger på sygehuset, registrere sin parkering. Det var Jørgen Nielsen udmærket klaret over.

- Men jeg er ikke så digital, og tingene gik lidt i stå, da jeg havde tastet nummerpladen ind på skærmen oppe på afdelingen. Men der var et skilt, hvor der stod, at man kunne henvende sig på kontoret, hvis man havde brug for hjælp. Så det gjorde jeg, og de fik en medarbejder til at komme op og hjælpe mig, fortæller Jørgen, der dermed troede, at alt var i fineste orden.

Nede på parkeringspladsen spottede den 74-årige morsingbo dog hurtigt, at tingene alligevel ikke var, som de skulle være. Under vinduesviskeren sad en gul lap med en hilsen på 795 kroner fra Europark.

Derfor tog han fat i en parkeringsvagt på pladsen. Det var ikke ham, der tidligere på dagen havde givet Jørgen Nielsen en parkeringsbøde.

- Men han kunne lynhurtigt slå bilen op i sit system. Han fortalte, at han både kunne se registreringsnummeret og mit telefonnummer, som jeg havde indtastet. "Men du har glemt at skrive, at det er en Renault Megane", sagde han. Og derfor fik jeg altså åbenbart en bøde, fortæller Jørgen Nielsen.

Det kostede Jørgen Nielsen 795 kroner at parkere ved Sygehus Syd, selvom han havde fået hjælp til at registrere sin parkering. Foto: Claus Søndberg

- Hvis de har min nummerplade og telefonnummer, kan de jo se, at jeg i hvert fald har haft til hensigt at registrere mig til seks timers parkering. Hvis der så er problemer, kunne man da lige tage at ringe, når man har nummeret, konstaterer han.

P-vagt har ikke adgang til oplysninger

Efter henvendelse fra Nordjyske har Apcoa Parking, der ejer Europark, undersøgt sagen. Her kan man dog ikke genkende forløbet, og ser sig derfor ikke i stand til at kommentere på den konkrete sag.

- Parkanter bliver aldrig anmodet om at indtaste andet end registreringsnummer og telefonnummer, hvis der ønskes en kvittering, lyder det i en mail fra Apcoa Parking, der afviser, at parkeringsvagter skulle kunne se telefonnummer eller andre oplysninger på registrerede biler.

- Parkeringsvagten har ikke mulighed for at se andet end hvorvidt det parkerede køretøj er registreret eller ej. Parkeringsvagten kan således ikke se hvad der er registreret, kun tjekke hvorvidt et parkeret køretøj har en p-tilladelse. Det indtastede telefonnummer anvendes udelukkende til at fremsende en sms-kvittering. Vores parkeringsvagter har ikke – og har aldrig haft – adgang til at se indtastede telefonnumre.

Parkeringsselskabet har da også afvist Jørgen Nielsens klage over bøden med begrundelsen, at der "ikke forefindes en gyldig p-registrering". I svaret på klagen skriver Europark, at grunden til bøden kan skyldes fejlregistrering eller manglende bekræftelse.

Håber på andet system

Uanset hvad parkeringsbøden skyldes, er Jørgen Nielsen ikke fan af det nuværende system på sygehuset, som han mener kan være en udfordring for især ældre generationer.

- Jeg synes, det er nogle forfærdeligt små skærme og som sagt er jeg ikke så digital. Vi får stadig alting med almindelig post derhjemme, da vi har svært ved e-boks og så videre. Samtidig har man også tankerne mange andre steder, når man bliver kaldt akut ind på sygehuset, fortæller han.

- Derfor vil jeg også håbe, at man finder et andet system. Det kunne være muligheden for at udfylde en blanket og ned og lægge i forruden - eller måske kunne man registrere sig med sit sygesikringsbevis, som man gør på flere genbrugspladser, foreslår han.

Selvom fejlen måske ligger hos den ansatte, der hjalp ham med indtastningen, vil han ikke klandre den pågældende medarbejder for noget.

- De har mange andre ting, end at udfylde parkeringstilladelser, at lave, men man skulle måske overveje at pille skiltene ned, hvor der står at man kan få hjælp, da det jo tilsyneladende heller ikke har været tilstrækkeligt.

- Jeg har før prøvet at få en parkeringsbøde, hvor det var selvforskyldt, fordi jeg havde glemt alt om at registrere bilen, men i denne omgang synes jeg jo, jeg har gjort, hvad jeg kunne, konstaterer han.