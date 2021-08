Johnny har fået en kæmpe fisk: - Naboen må komme og hjælpe med at vende den

NIBE:Vi kender allesammen de klassiske lystfiskerportrætter, hvor en stolt fisker står med sin fangst i armene og smiler til kameraet.

Men når fiskens vægt runder 300 kilo, skal der et par velvoksne lystfiskerarme til at holde den i vejret og håndtere den, også når den er kommet på land.

Det har Johnny Melchior Nielsen måttet sande, efter han slog til og købte en kæmpetun på 320 kilo til sin fiskeforretning Johnnys Fiskehus i St. Restrup ved Nibe.

- Jeg har altid gerne ville have sådan en fisk, og det er ikke så tit, de kommer på auktion, siger han til Nordjyske.

- Så jeg måtte bare slå til.

Der skal bruges en lidt større kniv en normalt, når krabaten skal filetteres og skæres til salgsbare bøffer, siger Johnny. Foto: Henrik Bo

Fra Norge til St. Restrup

Tunfisken, som officielt vejer 320 kilo, fik Johnny skaffet gennem sine kontakter i Hirtshals.

Fisken er landet i Norge og kom frossen til St. Restrup, hvor Johnny nu skal gøre den klar til køledisken.

- Når man først kender strukturen i en fisk, så er det egentlig lige meget, om den er stor eller lille. Man skal bare bruge en større kniv i det her tilfælde, siger Johnny Nielsen.

Alligevel er der nogle ting, som er markant sværere, når fisken vejer mere end et kvart ton. For når fisken er filetteret på den ene side og skal vendes, vejer den stadig omkring 150 kilo.

- Så naboen må komme og hjælpe med at vende den, siger Johnny grinende.

Det er svært at forstå, at så stor en fisk, ender i en lille dåse med olie eller vand. Foto: Henrik Bo

Stort tilløbsstykke

Johnny har skrevet på butikkens Facebook-side, at han begynder at skære fisken ud torsdag, og det har allerede fået flere nysgerrige lokale til at skrive, at de kigger forbi.

- En dagplejemor har skrevet, og jeg tror også, der kommer nogle børnehaver. Det plejer der at gøre, siger Johnny Nielsen.

I det hele taget, har der været stor interesse for den store fisk.

- Det skal nok blive et hit. Der er endda nogen, der har skrevet og spurgt, om de måtte købe hovedet.

Alligevel tror fiskehandleren ikke, det bliver en fantastisk forretning for ham.

- Det bliver det sikkert ikke, men pyt med det. Jeg har altid gerne ville prøve at have så stor en fisk, og det har jeg fået, så nu er der glæde i skoven, siger han.

Der er også rift om det store hoved. Foto: Henrik Bo

Det er ikke mange tunfisk af den størrelse, der bliver fanget i Danmark. Men nogle få heldige fiskere har fået lov til at fange tun ved Skagen. Det kan du læse mere om herunder.