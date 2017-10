Jolle strandede i havet

HOU: Kommer man gående på stranden nord for Hou og får øje på en jolle, der ligger omkring 75 meter ude i vandet, skal man ikke blive nervøs for, at der er sket nogen noget.

Det fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Han forklarer, at en eller flere personer torsdag morgen befandt sig i jollen, som formentlig stødte på en sandbanke.

Ifølge vagtchefen blev personerne i jollen sejlet ind på stranden af nogle forbipasserende.

- Jollen ligger stadigvæk derude og har taget vand ind. Men der er styr på dem, der var i jollen, og de var ikke i fare, siger Karsten Højrup Kristensen.

Vagtchefen oplyser, at ejeren af jollen selv sørger for at få den ind på land igen. Der er altså dermed ingen grund til at kontakte politiet, hvis man får øje på den tomme jolle ude i havet.

Nordjyllands Politi modtog anmeldelsen torsdag klokken 9.40.