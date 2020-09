Jomfru Ane Gade: Folk fandt på plads af sig selv

AALBORG:Også lørdag aften var Nordjyllands Politi til stede med en større styrke betjente for at sikre, at der ikke stimlede sig for mange mennesker sammen i Jomfru Ane Gade - som en opfølgning på fredag, hvor politiet kort før klokken 23 valgte at rydde gaden for mennesker.

Denne gang blev det dog ikke nødvendigt for betjentene at gribe ind og tømme gaden for mennesker, som man gjorde fredag aften. De mange mennesker, der opholdt sig i Jomfru Ane Gade fandt på plads i god ro og orden, uden at det kom til større sammenstimlinger.

Klokken 23 kunne NORDJYSKEs fotograf i Jomfru Ane Gade fortælle, at alt foregik stille og roligt, og at intet tydede på, at det ville blive nødvendigt for politiet at tømme gaden.

I løbet af lørdag opfordrede politiet festglade Gaden-gængere til at komme i god tid og selv sørge for, at der ikke hobede sig for mange mennesker op inde i Jomfru Ane Gade og ved indgangene til beværtningerne. Det - og fredag aftens aktion - havde åbenbart hjulpet, for politiet så sig altså ikke nødsaget til at gribe ind hverken før klokken 23, hvor værtshusene ikke må lukke nye gæster ind, eller umiddelbart efter.

Allerede i august, da værtshusene fik lov til at åbne igen, satte Nordjyllands Politi fokus på Jomfru Ane Gade og erklærede den som et hot-spot, hvor man med kort varsel kan rydde gaden og indføre et midlertidigt opholdsforbud. Det var dog først fredag aften, at det skete for første gang.

Derudover har der i ugens løb været kritik af, at nogle gæster omgår kravet om, at der ikke må lukkes nye gæster ind efter klokken 23 - det gør de ved at købe indgang til flere beværtninger og på den måde kunne bevæge sig mellem flere forskellige steder også efter, at man egentlig burde være tvunget til at fortsætte festen på det samme værtshus.