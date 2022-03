Jonathan har gjort sig pinlig berørt i hele Aalborg: Nu optræder han på Aalborg Comedy Club

Overvejer du at tilbyde husly til flygtninge fra Ukraine? Her er 5 gode råd, du bør tage højde for I øjeblikket vrimler det med nordjyder, der tilbyder husly til ukrainske flygtninge. Det er beundringsværdigt, men det kræver grundige overvejelser. Her er 5 gode råd til, hvordan du kan gribe det an