Joy Mogensen: Fordeling af kulturkroner er en åbenlys uretfærdighed, der skriger til himlen

Kulturminister Joy Mogensen (S) kalder fordelingen af kulturkroner for åbenlys uretfærdig og lover over for Nordjyske at ville arbejde for at ændre den.

- Det skal vi have rettet op på. Det mener både jeg og regeringen, og jeg ville gerne have taget hul på det tidligere i denne folketingsperiode, hvis ikke det havde været for corona. Så det er stadig på mit tegnebræt, siger Joy Mogensen, der fredag havde lejlighed til at kommentere, at Nordjyske har gennem de seneste uger beskrevet, hvor skævt de statslige kulturkroner bliver fordelt - eksempelvis til landets museer - og at det skyldes historiske årsager, der ligger bag. Det er ministeren enig i.

- Som det er lige nu, er det et kludetæppe af forskellige historiske beslutninger, som man ikke kan se et mønster eller objektiv retfærdighed i, siger Joy Mogensen, der slet ikke mener, at hun eller regeringen er alene om at ville ændre forholdende.

- Jeg opfatter faktisk, at der er politisk bred enighed om at gøre noget ved fordelingen – det samme fra museumsverdenen, siger hun og konstaterer samtidig, at den politiske enighed ikke i sig selv gør det let at ændre forholdene.

Joy Mogensen peger på, at det er lettere at finde politisk enighed om, at der skal gøres noget ved problemet, end hvad der konkret skal gøres. Foto Lars Pauli

Joy Mogensen peger på, at i hvert fald tre af hendes forgængere som kulturminister har forsøgt at ændre eksempelvis fordelingen af den statslige støtte til museer, og at de er stødt på, at det er vanskeligt at komme igennem med løsninger på tværs af geografiske skel.

- De har alle prøvet deres bedste – det kommer jeg også til at gøre, siger hun og ser en mulighed i at angribe problemstillingen fra en ny vinkel.

- Vi er nødt til at se på, hvad det er for nogle opgaver, vi giver museerne. Museerne er blevet rigtig gode til at have tæt forbindelse med deres lokalmiljø og kommunerne, men jeg hører flere museer sige, at det, som vi som stat kræver af dem, er modstridende med det, som lokalsamfundet og kommunen forventer.

- Der, hvor jeg måske kan adskille mig lidt fra mine forgængere, er min vægt på, at den diskussion, der følger med en omfordeling, ikke udelukkende kommer til at handle om penge, men også om opgaver, for så tror jeg, at vi kan finde hinanden. Hvis man oplever, at man får opgaver, hvor det bliver lettere at gøre både stat og kommune tilfreds, kan det være, at det er lettere at se sig selv i en reform – selv hvis det koster ens museum lidt, fordi ens hverdag bliver lettere.

Se mere her: Statens kulturkroner ruller på en helt anden måde i hovedstadsområdet, end de gør i Nordjylland

Det betyder dog ikke, at ministeren er jubeloptimist.

- Jeg tror, at det bliver en af de absolut sværeste opgaver, men jeg vil gøre et ihærdigt forsøg. For det skriger til himlen, at systemet i dag ikke kan forklares eller forsvares. Lige det er vi alle enige om, og så må vi jo blive ved med at prøve, til vi finder den rigtige vej igennem, siger kulturministeren og minder Nordjyske om, at den skæve fordeling er et landsdækkende anliggende. Derfor ser hun ikke en genvej til en løsning ved "bare" at finde flere penge til området - i stedet for at fordele dem, der er.

- Det kunne godt være løsningen, hvis vi udelukkende kiggede på de jyske museer, siger hun og trækker en parallel til de aktuelle bestræbelser på at finde frem til en ny fordeling af penge til de musikalske grundskoler.

- Det viser, at det ikke er lettere at skabe opbakning til en løsning, hvis man kun kigger på en del af landet – når det handler om statslige tilskud, skal man kigge på hele landet, siger Joy Mogensen, der til gengæld erklærer sig parat til at være med til at finde løsninger, der kan komme til at gøre ondt på nogen for at gøre godt for andre. Hun peger på den plan for udflytning af uddannelser, som et politisk flertal netop har aftalt.

- Det er jo i den grad noget, som for nogle opleves som en utryg omvæltning. Men jeg synes, at når vi får lavet analyserne rigtigt og taget helheden med i betragtning, så kan vi også godt få opbakning til sådanne beslutninger, siger Joy Mogensen, der ser en vej frem i, at "det ikke handler om, hvilken farve borgmesteren har, eller hvem, der har råbt højest, men at valget er truffet på baggrund af en solid analyse".

Joy Mogensen tager det i øvrigt tager med sindsro, at hun er blevet kaldt i samråd om emnet af Venstre-politikerne Preben Bang Henriksen og Jan E. Jørgensen.

- De er jo i opposition, men har vel selv en rem af huden, smiler hun med henvisning til, at problemstillingen har været aktuelt i hvert fald siden, at amterne blev nedlagt i 2007.