Jubel hos nordjysk svømmehal og motionscenter : - Det er skønt, vi igen kan åbne. Men ikke alt er klar mandag

AALBORG:Lørdag aften har Kulturministeriet oplyst i en pressemeddelelse, at regeringen er blevet enige med folketingets partier om at fremrykke genåbningen for indendørs idræts- og foreningsaktiviteter til mandag 8. juni.

Det betyder blandt andet, at svømmehaller og fitnesscentre igen kan åbne dørene for motionshungrende gæster. Indtil nu har de ellers været en del af genåbningens fase fire, der kommer midt i august.

Hos Haraldslund Vand- og Kulturhus i Aalborg glæder centerleder Jan Frederiksen sig over aftalen. Siden marts har centrets svømmehal og motionsrum været lukket.

- Det er skønt, at vi igen kan åbne, og vi kan komme i gang igen halvanden måned før, end vi havde forventet, siger Jan Frederiksen.

Han kan dog ikke komme med en præcis dato for, hvornår Haraldslund Vand- og Kulturhus åbner igen. Det skyldes, at de præcise retningslinje, centrene skal følge, ikke er præsenteret endnu.

Der er fundet løsninger

Hos Haraldslund Vand- og Kulturhus har man brugt nedlukningen til at finde løsninger, så det er sikkert at gå i motionscentret eller svømmehallen.

- Vi har lagt flere planer afhængigt af, hvor voldsomme retningslinjerne bliver. En mulighed er for eksempel, at der kun bliver svømmet på hver anden bane, eller man kun bruger hver tredje maskine i motionscentret, siger Jan Frederiksen.

Til gengæld kan han sige allerede nu, at svømmehallen ikke er klar til brug fra på mandag. Det skyldes, vandet igen skal varmes, og her er der nogle regler, som svømmehallerne skal følge.

- Vandet i svømmehallen har under coronakrisen været kørt ned til stuetemperatur. Det skal varmes op igen, og det tager minimum tre dage. Når vandet er klar, skal vi også have et ekstern laboratorium til at tage vandprøver og få dem godkendt, før vi må åbne for gæster, siger Jan Frederiksen.