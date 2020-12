Juleaften er aflyst: Arrangement for ensomme og udsatte bliver ikke til noget

VEJGAARD:Selvom det er en tradition, mange ser frem til, bliver der ikke noget julearrangement for ensomme og udsatte i Vejgaard Hallen i Aalborg i år.

Det bekræfter Lise Maltha fra Aalborg Kommunes center for sociale indsatser, som forklarer ,at risikoen for at blive smittet med covid-19 desværre har sat en stopper for planerne.

- Og det er rigtig, rigtig trist, for det rammer mange af kommunens svageste borgere, siger hun.

Arrangementet i Vejgaard Hallen omfatter normalt både julemiddag og samvær samt en efterfølgende gudstjeneste ved enten Kirkens Korshær eller Frelsens Hær, og ifølge Lise Maltha er maden faktisk det mindste af det.

- Det er det hyggen og det sociale, der tæller. Og derfor er vi også rigtig kede af, at det ikke kan lade sig gøre i år, understreger hun.

Aalborg Kommune sørger dog for madbilletter, så alle, der har behov for det, kan få en termokasse med julemad samt en lille julegave. Og når man kommer for at hente det, vil rådmand Mai-Britt Iversen (S) og korshærspræst Lena Bentsen også være til stede for at ønske god jul.

- Men det er jo ikke helt det samme - især ikke for dem, der nu kommer til at sidde alene, tilføjer Lise Maltha.

Julefesten i Vejgaard har tidligere samlet over 300 gæster, men i de seneste år har man dog forsøgt at begrænse arrangementet til kun at omfatte voksne udsatte, for det kan godt være en lidt voldsom oplevelse for børnefamilier at være med.

Regionschef i Kirkens Korshær Jonas Jakobsen beklager også aflysningen, men oplyser dog, at varmestuen i Søndergade har åbent både om dagen og om natten 24. december samt alle de øvrige helligdage mellem jul og nytår.

- Vi har faktisk fået en donation på 75.000 kroner fra Det Obelske Familiefond til forskellige juleaktiviteter og gratis mad i juledagene og de efterfølgende dage. Og et er vi meget glade for, for vi ved, det er en svær tid for mange, hvor følelserne sidder udenpå tøjet sammen med den dårlige samvittighed. Og i år er presset oven i købet ekstra hårdt på grund af corona, tilføjer han.

Ifølge Jonas Jakobsen sætter hjemløse og udsatte ofte stor pris på genkendelighed og traditioner, og derfor er han også glad for, at Kirkens Korshærs varmestue og Parasollen holder åbent.

- Og vi holder også den traditionelle julefrokost torsdag 17. december, selvom vi har været nødt til at dele den i to hold, så der kun kommer 40 af gangen, fortæller han.

Da Kirkens Korshær varetager en såkaldt kritisk funktion, må der gerne være flere end ti til julefrokosten - bare kravet om afstand er opfyldt.

Trænger man til selskab juleaften er der julehygge i Ansgar Kirken fra kl. 17. Arkivfoto: Martin Damgård

24. december er der således åbent i varmestuen i Søndergade fra kl. 10 til klokken 15 og igen fra klokken 21 om aftenen, og savner man noget at lave i mellemtiden er der blandt andet julehygge i Ansgar Kirken fra kl. 17 - lige efter udleveringen af julemiddagen i Vejgaard, som finder sted mellem klokken 15 og klokken 17.

Udover aktiviteterne i varmestuen regner Kirkens Korshær også med at bruge en del af donationen fra fonden til sin familierettede indsat, for på grund af corona har det heller ikke været muligt at indsamle gavepakker til børn på det gamle rådhus - og den traditionelle julehjælp er også afskaffet, fordi organisationen ikke længere kan følge med.

- Men vi giver stadig en håndsrækning til nogle af de familier, vi kender, og som vi ved har hårdt brug for det, og det er også lykkedes os at indsamle lidt gaver i vores genbrugsforretning i Søndergade, fortæller Jonas Jakobsen.