Julemand fra Aalborg Zoo berømt i hele verden - men børnene er det vigtigste

AALBORG:BBC, CNN, Washington Post og mange andre.

Alle har de vist fotos af en julemand i Aalborg Zoo, der midt i corona-krisen står inde i en stor boble og hilser på børnene.

Et ikonisk billede i juletiden, der ikke er, som den plejer. Corona-pandemien - med halvanden million døde verden over - har lagt en dæmper på glæden.

Netop julen er højtiden, hvor mange familier samles og hygger sig, men samtidig skal vi holde afstand og ikke være for mange.

Så Aalborg Zoo's lysfest "Jul i zoo" lyste op på en måde, så det blev set i det store udland. Eller mere præcist - den store plastikboble, som julemanden står inde i, vakte opsigt i blandt andet Storbritannien og USA.

Ligheden med de små snekugler af glas, man kan ryste, er åbenlys. Og samtidig et symbol på at være sammen og hver for sig midt i corona-krisen.

Julemanden fortæller

Inde i den store boble i Aalborg Zoo står julemanden. Og manden i julemandskostumet er Niels Ingolf Rasmussen.

Han har selv dette bud på, hvorfor fotoet af ham som julemand i boblen er gået verden rundt:

- Det er et ikonisk billede på en tid - året 2020 - hvor man ikke måtte have tæt kontakt med andre mennesker, og hvor man ikke måtte noget på grund af corona. Derfor et smukt billede på, at man har en julemand, der alligevel kan hilse på børnene på en sikker måde.

Niels Ingolf Rasmussen har været julemand i over 25 år, og det er ikke en nem opgave at være julemand i en stor plastikboble og glæde børnene på samme måde som tidligere.

- Man skal være på, så de kan få et eventyr på 10-15-20-sekunder, og hvor de går derfra med følelsen af, at de mødte julemanden og gav ham deres julegaveønsker.

- Det er med til at skabe glæde hos børnene, der jo selv har mærket corona-restriktioner og at landet har været lukket ned, siger julemand-Niels.

Underholdnings-håndværker

For ham er det vigtigste at glæde børnene - ikke at han nu er blevet verdensberømt.

- Det er jo bare et billede af en boble med en julemand. Det er lige så meget kuplen og måden, det gøres på, som er berømt, påpeger han.

Og understreger, at han betrager sig selv som børneunderholdnings-håndværker, ikke en verdensberømt julemand. Om sommeren underholder han børnene i zoo som Safari Simon.

Uanset hvad, så er Aalborg Zoo blevet bemærket i resten af landet og udlandet. Og det er zoo-direktør Henrik Johansen godt tilfreds med:

- Det her har i dén grad sat os på landkortet. Vores julemand er blevet et ikon, og vi er blevet landskendte. Det var også ambitionen, siger han.

Ikonisk og barsk

Men vil det ikoniske foto af julemanden i en boble tiltrække nye gæster, også fra udlandet?

Det er to brandingeksperter ikke helt enige om.

Kresten Schultz-Jørgensen, direktør i PR-og kommunikationsfirmaet Oxymoron, siger:

- Det er en ikonisk fortælling i forhold til julemanden og børnene. Man tager afsæt i noget så alvorligt som covid-19-pandemien. Den ikoniske fortælling er barsk, fordi der også er en afstand mellem julemanden og de små. Smuk, ikonisk realisme, siger han og tilføjer:

- Det er en fantastisk mulighed for branding, og de skal bruge det i deres markedsføring. Man har fat i noget - der er hul igennem - og god branding handler om, hvad man bruger det til, siger Kresten Schultz-Jørgensen.

"Fedtmule-effekt"

Mere skeptisk er professor Mogens Bjerre, lektor på CBS/Copenhagen Business School, hvor han blandt andet underviser i marketing.

Han har svært ved at se, at fotos af en julemand i en boble i Aalborg Zoo kan brande zoo eller Aalborg og tiltrække turister.

"Hvis jeg skal være meget skrap, bliver der næsten mere tale om en slags "Fedtmule-effekt", noget á la "se hvor mærkeligt/underligt/anderledes". Hvilket jeg ikke kan forestille mig, at hverken Aalborg by eller zoo ønsker at blive forbundet med", skriver han i en mail til NORDJYSKE.

