Julesalget er startet: Oday sælger flere juletræer hver eneste dag

AALBORG:Det er varmt, og både kunder og personale går rundt i shorts. Vi er midt på sommeren, og selvom det nok ikke er mange, der går og spekulerer på jul i disse dage, så kommer de i hvert fald til det, så snart de bevæger sig ind i Billigblomst i Skalborg. Her er de nemlig allerede i fuld sving med julepynten.

Foto: Martél Andersen

- Det her er den tredje skibscontainer. I alt kommer der en 17-18 af dem med julepynt her til Aalborg, fortæller Oday Fadhil, mens han viser, hvad der ligner en mur af papkasser. De er fyldt med julepynt.

Oday Fadhil er en af de to butikschefer og medejere af butikken i Aalborg. For ham er det slet ikke tidligt at tænke på jul allerede nu. Sådan er det hvert år i Billigblomst, fortæller han.

De har travlt i Billigblomst for at få julepynten klar. Travlheden har betydet, Oday har flyttet sin ferie til efteråret. Foto: Martél Andersen

Det første julepynt skal være klar til salg senest fra 1. august, og 1. september skal det hele stå klar. Ifølge butikschefen kommer julevarerne til at fylde minimum 70 procent af butikken, gerne mere. Derfor arbejder han og de ansatte også på højtryk for at kunne nå at blive klar til 1. september.

- Vi bliver nødt til at starte. Jeg ved godt, det er varmt, og folk har ferie. Vi vil ikke ødelægge folks sommerferie, men vi er nødt til at starte, ellers kan vi ikke følge med, forklarer han.

Foto: Martél Andersen

Efterspørgslen er der

Selvom det langt fra er alle julevarerne, der er stillet frem for kunderne, så er der allerede en del julepynt og -udstyr ude i butikken. Julesweatre, julemænd, juletræer, julekugler og sågar krybbespil kan man allerede nu finde på hylderne.

- De her juletræer i forskellige farver, synes vi er hyggelige, og kunderne er meget, meget glade for dem. Vi sælger 20-30 styk hver dag. Foto: Martél Andersen

Men selvom man måske kan grine lidt af, man opdager julepynt på sin indkøbstur i sommerferien, så er der skam allerede salg i sagerne.

- Jeg ved godt nogle folk synes, vi er for tidligt på den, og de har ret, men på den anden side har vi det princip i Billigblomst, at vi starter tidligt, fordi folk efterspørger julepynten, forklarer Oday.

Foto: Martél Andersen

Han peger blandt andet på en større figur med en julemand i en kane. Dem har de allerede solgt mere end 60 af. Det er især julemænd, lyskæder og farvede juletræer, der indtil videre har været mest populære.

Flere af jule-kunderne er turister, der kører forbi på vejen hjem.

- Vi har mange kunder fra Norge. Når de er færdige med ferien, kommer de forbi os.

Særligt denne figur med julemanden i en kane har været populær. Foto: Martél Andersen

Oday fortæller også, der er en del kunder fra Sjælland, der på vej hjem fra ferien i Nordjylland, slår et smut forbi Billigblomst i Aalborg for at købe julepynt.

Foto: Martél Andersen

Når det hele står klar til september kommer jul til at fylde mere end 3500 kvadratmeter i butikken, og det tager tid at gøre klar. Ifølge Oday brugte en af hans medarbejdere næsten en hel dag på én varegruppe julekugler, og med mange skibscontainere stadig på vej, har de travlt, hvis de skal nå det inden 1. september.

- Vi skal være færdige 1. september. Vi har ikke andre muligheder.