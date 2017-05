Juul: Vi skal bare være fulde

SKJERN: Aalborg Håndbold sikrede sig søndag det tredje danske mesterskab - det andet efter navneskiftet til Aalborg Håndbold - og det kom i hus efter en imponerende indsats i udekampen i Skjern.

Skjern havde fået uafgjort i Aalborg, og dermed var der lagt op til, at søndagens kamp skulle fordele medaljerne, kun ved uafgjort skulle der spilles en tredje kamp.

Og Aalborg Håndbold imponerede både offensivt og defensivt - særligt fløjspilleren Buster Juul, der endte med hele ni mål.

- Endte jeg på ni, wauw, lød det fra den stensikre fløjspiller efter kampen.

- Og nu skal vi bare være så fulde. Undskyld jeg siger det, men det skal vi altså, lyder det fra den storgrinende fløjspiller.

Han har hele vejen igennem slutspillet og semifinaler og finaler kæmpet med knæproblemer, men han løftede sig gevaldigt i den anden finalekamp.

- Jeg har vel nærmest et halvt apotek i kroppen lige nu, så jeg kan faktisk ikke mærke mine knæ. Men det her er bare så fedt for holdet og alle omkring det. Jeg er bare så glad, lyder det fra Buster Juul.

Aalborg Håndbold er med mesterskabet sikret deltagelse i den sjove afdeling af Champions League i den kommende sæson.