K-ros for lydhørhed i ny Gl. Hasseris-plan

AALBORG: Træer er blevet registreret og placering og udformning af bygninger justeret siden 2017 alt imens, der har fundet en løbende involvering af politikerne sted, hvad angår det nye lokalplansområde for det nedlagte landbrug på adressen Bygaden 28 i Gl. Hasseris.

Erfaringerne fra specielt et projekt i den tidligere landsby, hvor beboere reagerede med med heftig kritik mod såvel den politiske sagsbehandling som det færdige resultat har øjensynligt fået by- og landskabsforvaltningen samt det politiske udvalg for området til at udvise en høj grad af omhu i forhold til udformning af nybyggeri langs Bygaden.

Det kom til udtryk i går, da et enigt byråd sendte forslaget til en lokalplan, der giver mulighed for at at etablere 20 boliger ved dels at ombygge et tidligere landbrug og dels opføre et lignende længebyggeri, ud i offentlig høring for en periode på otte uger.

Udover by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksens redegørelse var det konservative medlem af by- og landskabsudvalget Thomas Krarup alene om at kommentere forslaget, idet han refererede til de tre navnkundige skrænthuse længere hende ad Bygaden.

- Som ikke faldt i landsbybeboernes smag. Jeg må sige, at man her har været meget mere lydhøre overfor de indsigelser, der allerede har været, lød det fra Krarup, der samtidig varslede, at han var indstillet på, at tage de indsigelser, der kommer under høringsperioden ind i overvejelserne om den endelige plan.

Et grundlæggende ønske fra Gl. Hasseris beboere har været, at landsbymiljøet bevares, og skal det lykkes, skal der ifølge Thomas Krarup også være nogle gårdmiljøer, der om netop Bygaden 28 fastslog, at det er den absolut sidste gård i området.

- Man må rykke sig

- Man må rykke sig imod hinanden og se, hvordan man kan få det til at fremstå så landsbypræget som muligt, sagde det konservative byrådsmedlem.

Forinden havde Hans Henrik Henriksen forklaret, at der har været arbejdet med planen siden 2016, og at det politiske udvalg har været involveret i processen med at skabe en bebyggelse, som passer ind i det landsby- og gårdmiljø, som er kendetegnende for Bygaden.