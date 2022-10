Kæmpe beredskabsøvelse i Nordjylland

NORDJYLLAND:Bor du i nærheden af Aalborg Lufthavn, er der ingen grund til panik, hvis du torsdag 13. oktober kan se og høre udrykningskøretøjer.

Det nemlig bare lufthavnen, der afholder stor øvelse med Nordjyllands Politi, Nordjyllands Beredskab, Region Nordjylland og Beredskabsstyrelsen.

Øvelsen foregår primært på flyvestationens område, så bortset fra udrykning burde generne for andre være begrænsede.

Det oplyser Henrik Skals, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi.

- Jeg håber, at eventuelt berørte borgere udviser forståelse for de mindre gener i form af trafikale udfordringer og støj, som øvelsen lejlighedsvis kan afstedkomme. Jeg forventer dog ikke, at der bliver tale om større gener. Det er nødvendigt for os, at vi holder færdighederne knivskarpe. Det er derfor, vi øver: Vi skal være klar, hvis det en dag pludselig bliver alvor, siger han.

Han kan af hensyn til, at der skal være flere overraskelser og udfordringer for beredskabspersonalet ikke løfte sløret for, hvad øvelsen går ud på.

-Vi er på flyvestationens område, så der er flere øvelsesscenarier i spil, men kernen er, at beredskaberne skal udfordres på forskellig vis i håndtere hændelse og i at samarbejde, fortæller han.

Øvelsen forventes at vare torsdag fra kl. 15 frem til midnat.