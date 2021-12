To politiaktioner: Kæmpe lagre af fyrværkeri beslaglagt

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi har beslaglagt store mænger fyrværkeri af både lovlig og ulovlig karakter, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Beslaglæggelserne er sket ved to operationer i løbet af den seneste uge. Den ene i Støvring-området, den anden i Dronninglund.

Ved den første operation fandt politiet 55-60 kilo rent krudt, og derudover fandt de i samme forbindelse en større mængde ulovligt fyværkeri i form af omkring 3.200 styk ulovlige kanonslag og såkaldte strygere.

Operationen foregik i mandags den 27. december.

Farligt i for store mængder

Et tip fra offentligheden satte politiet på sporet og gav dem anledning til at indlede efterforskningen i Støvring-området, hvor en mand i 50'erne er blevet sigtet for at overtræde fyrværkerilovens bestemmelser.

- Det er en ret stor mængde, vi har fundet ved operationen, og det drejer sig både om ulovligt fyrværkeri, men også lovligt fyrværkeri i for store mængder. Som udgangspunkt på man opbevare fem kilo lovligt fyrværkeri, men her var der altså tale om væsentligt mere, fortæller politikommissær Mikkel Brügmann, der var leder for operationen, og forstætter.

- Det ulovlige fyrværkeri er jo ulovligt af en årsag. Det er både farligt ved opbevaringen, men også når det anvendes.

Mikkel Brügmann understreger, at politiet hvert år ser skader som følge af fyrværkeri, og derfor glæder det ham, at de har fået beslaglagt noget af det ulovlige fyrværkeri, der er i omløb.

Tip fra offentligheden

Ved operationen i Dronninglund fandt efterforskerne en mængde svarende til 57,5 kilo rent krudt, hvilket er mere end 50 kilo mere, end det er tilladt at opbevare uden en særlig tilladelse og de rette opbevarings-foranstaltninger.

Her er en mand i 40'erne blevet sigtet for samme lovovertrædelse, fortæller politikommissær Per Jørgensen.

Ligesom i sagen i Støvring er det også et tip fra offentligheden, der har ført til beslaglæggelsen.

- Vi får jo ofte henvendelser fra offentligheden. Det kan både være navngivne anmeldelser eller anonyme henvendelser fra folk, der er bekymrede over den mængde, der bliver opbevaret, eller den måde det bliver opbevaret på, siger han og uddyber.

- Det er altid en stor hjælp for politiet, når offentligheden kontakter os om noget, der muligvis er ulovligt. Hvis nogle borgere sidder inde med oplysninger om, at nogen ligger inde med farligt eller ulovligt fyrværkeri, skal man ikke tøve med at kontakte os.

Operationen i Dronninglund foregik dagen efter operationen i Støvring-området og blev udført af Nordjyllands Politis operative efterforskere fra hovedstationen i Aalborg, som Per Jørgensen tilhører.

Alt det beslagte fyrværkeri ved begge operationer vil blive destrueret.