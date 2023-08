Kæmpe donation til kendt kollegie

AALBORG:Når et af ens formål er at tilbyde så lav en husleje som muligt, kan det være svært at skrabe penge nok sammen til en stor renovering.

Det har været virkeligheden hos 4. Maj Kollegiet i Aalborg, men nu har kollegiet fået en stor donation på over 40 millioner kroner til netop det.

- Den glæder vi os vældigt over. Vi har i et stykke tid haft planer om at gennemføre en renovering af kollegiet, siger formand for kollegiet Peter Eigenbroth.

- Det er tilbage fra 1950, og der er nogle ting, der trænger til et ansigtsløft. Det kan vi endelig få lavet nu.

Største renovering nogensinde

Donationen på 44,2 millioner kroner kommer fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal – ofte blot kaldet A.P. Møller Fonden – og den dækker alle omkostninger til renoveringen.

Ud over en udskiftning af tekniske installationer består renoveringen blandt andet også af en større renovering af alle værelser, og at der etableres TV-stue, fitness og studierum i kælderen.

Mens arbejdet står på, er det planen at alumnerne på skift må bo i midlertidige pavilloner i haven, så de stadig kan deltage i de sociale aktiviteter, forklarer formanden.

Arkivfoto: Martin Damgård

Bygget efter besættelsen

4. Maj Kollegiet er et ud af ni kollegier, der blev oprettet efter besættelsen.

Blandt dem, der har fortrinsret til værelserne, er efterkommere af modstandsfolk eller danskere, der har repræsenteret Danmark i udlandet.

Efter planen skal kollegiet stå færdigrenoveret i 2025 – samme år det har 75-års jubilæum.