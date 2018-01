Kæmpe el-keddel klar til brug

VODSKOV: Nordjyllandsværket indviede fredag en stor el-keddel, der skal sikre varmt vand til fjernvarmekunderne, hvis der sker udfald i fjernvarmeproduktionen.

Og det er en noget større el-keddel end den, der står hjemme i dit køkken.

El-kedlen på Nordjyllandsværket har en effekt på hele 35 MegaWatt, og den er nu klar til brug.

Hvis der sker udfald i fjernvarmeproduktionen fra de store varmeleverandører Reno-Nord, Aalborg Portland eller Nordjyllandsværket selv, kan el-kedlen tages i brug som aflastning for at sikre varmen hos fjernvarmekunderne.

Samtidig giver el-kedlen mulighed for at opvarme fjernvarmevand, hvis der er overkapacitet på el-markedet.

I stedet for at sælge el til en dårlig pris, kan værket bruge den el til at producere fjernvarme.

- Med indvielsen af elkedlen tager Aalborg Energikoncern et første skridt mod effektiv grøn omstilling, fordi den giver mulighed for at producere fjernvarme fra grøn el, og ikke olie eller gas som hidtil, siger rådmand Lasse P.N. Olsen (EL), der er bestyrelsesformand i Aalborg Energikoncern, i en pressemeddelelse.