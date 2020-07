Kæmpe narkosag: Endnu en mand varetægtsfængslet

AALBORG:Tirsdag blev en fjerde mand varetægtsfængslet i forbindelse med en sag om indsmugling af 4,2 kilo amfetamin og omkring 1000 ecstasy-piller til Danmark.

Det fortæller anklager Kim K. Kristensen.

- Han er sigtet for at være involveret i indsmuglingen, og grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, oplyser anklageren.

Tidligere i juni blev tre andre mænd, der er henholdsvis 19, 22 og 28 år gamle, varetægtsfængslet i samme sag. Den nu fængslede er 19 år gammel.

De store mængder narko skulle, ifølge sigtelsen, sælges videre.

Kim K. Kristensen fortæller, at den 19-årige mand nægtede sig skyldig og kærede varetægtsfængslingen til landsretten.