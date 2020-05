Kæmpe opbakning til Aalborg Zoo: Så meget er der samlet ind

Humøret har været helt i bund i Aalborg Zoo, efter at deres planlagte genåbning blev udskudt til starten af juni.

Men nu har de for første gang længe fået noget at glæde sig over.

I en pressemeddelelse skriver Aalborg Zoo, at deres indsamlet næsten700.000 kroner.

- Vi er dybt taknemmelige over den enorme opbakning. Vi ved jo, det er en svær tid for alle og alligevel har så mange valgt at støtte os, det er virkelig rørende og en uvurderlig opmuntring for os alle i Zoo, siger Henrik Vestergaard Johansen, direktør i Aalborg Zoo.

Donationerne kommer fra mere end 11.500 mennesker og udover det indsamlede beløb kommer der også ekstra indtægter fra køb af gavekort og årskort.

Søndag alene blev der solgt gavekort for 100.000 kr. via Aalborg Zoo's webshop.

Donationerne spænder vidt lige fra zooglade børn, der har givet 10 kroner fra deres sparebøsse til større beløb fra både private og virksomheder, skriver Aalborg Zoo i pressemeddelelsen.

I Aalborg Zoo ser nu frem mod den 8. juni, hvor de forhåbentlig kan åbne for dyreglade gæster igen.