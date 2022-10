Kæmpe sejr: Morten er kokkenes kok

AALBORG:Han har været med til at sætte Nordjylland på det gastronomiske verdenskort, og det bliver han nu hædret for. Sent i går, 6. oktober, aftes modtag Morten Nielsen fra Mortens Kro én af de mest prestigefyldte priser i branchen, nemlig Kokkenes Kok.

- Jeg er meget beæret og vil selvfølgelig gerne sige tak til alle dem, der har stemt på mig. Det er jo en svær tid for restaurationsbranchen, for vi mangler folk, vi har lige været igennem corona, og nu skal vi betale rigtig mange penge for strøm, sagde Morten Kok i sin takketale.

- Da landet første gang lukkede ned første gang, havde jeg fornemmelsen af, at mit livsværk forsvandt mellem hænderne på mig. I en tid, hvor alt er nyt, er det rart, at nogen tænker på os, der har været her i mange år - og at der er nogen, der har en tanke om, at vi her i mange år endnu.

"Morten "kok Nielsen er en legende og en institution i nordjysk gastronomi," står der blandt andet andet på den fornemme pris, som Morten Nielsen modtag modtog i går aftes. Foto: Karina Møller

Det er første gang nogensinde, Morten Nielsen er nomineret til den fornemme pris, som bliver uddelt én gang om året af Fonden Dansk Gastronomi. Prisen gives til en en kok, der "har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats for at fremme dansk gastronomi." De øvrige nominerede var kokke Jakob de Neergaard og Jan Friis-Mikkelsen, der tidligere har været dommer i Den Store Bagedyst.