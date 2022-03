Kæmpe vejarbejde går snart i gang på Vesterbro - og det bliver bøvlet

AALBORG:Er du trafikant i Aalborg, kender du det allerede - kø, vejarbejder og omkørsler er en del af hverdagen for mange.

Og nu lurer et af de helt store projekter i horisonten, når broen, der krydser jernbaneskinnerne på Vesterbro, skal skiftes ud, og garageanlægget under vejbanerne på Vesterbro skal renoveres på oversiden.

Vejarbejdet skyldes dels, at broen er slidt - og forberedelser til, at togdriften skal elektrificeres. Foto: Torben Hansen

Så vi kan vist allerede nu konkludere, at du i perioder skal være mere tålmodig, når du kører i området ved Hasserisgade og Prinsensgade.

Projektet er planlagt til at gå i gang 26. marts - og slutte 16. september. Planen er, at der vil være et spor farbart i begge retninger det meste af tiden.

- Men man skal forvente mere kø - især i morgentrafikken og om eftermiddagen i de tidsrum, hvor mange skal til og fra arbejde, siger Kim Brun Kristensen, der er projektleder i Aalborg Kommune.

Helt spærret i påske og pinse

Netop de forventede udfordringer er noget, som Aalborg Kommune, der står for renoveringen af broen, er helt klar over vil fylde meget - især hos bilisterne. Også set i lyset af, at strækningen omkring broen over jernbanen er helt spærret i påsken og pinsen.

- Vesterbro er jo den primære vej gennem Aalborg - og til og fra Limfjordsbroen. Vejen er vigtig for, at trafikken glider, siger han.

- For at sikre det bedst mulige flow lukker vi nogle af sidevejene i området i hele perioden, og vi opfordrer også til, at man benytter Kong Christians Allé og Østre Allé mod syd og Strandvejen ved Limfjordsbroen. Vi anbefaler desuden alle fjordkrydsende bilister at benytte Limfjordstunnelen i perioden, da der må forventes kø på Vesterbro.

Planen for, hvordan området omkring vejarbejdet bliver gearet bedst muligt til at håndtere den øgede mængde af trafik, er man ved at lægge sidste hånd på.

- I øjeblikket er vi ved at finde ud af den endelige afvikling af trafikken, når vi indskrænker Vesterbro. Det handler blandt andet om alternative ruter, og hvordan vi så ruster dem til mere trafik, siger Kim Brun Kristensen.

Det ligger allerede fast, at Kirkegårdsgade og Hasserisgade bliver spærret ud mod Vesterbro i hele perioden, og det samme gælder for Prinsensgade.

Broen over jernbanen er ejet af Aalborg Kommune og Banedanmark i fællesskab, og der er flere grunde til, at den skal renoveres nu.

- Det skyldes dels, at broen er meget slidt, og at man samtidig kan begynde at gøre klar til, at togdriften skal elektrificeres om nogle år, siger Kim Brun Kristensen.

Vejarbejde på Vesterbro Broen hen over togskinnerne ved Hasserisgade skal skiftes ud - dels fordi den er slidt og dels for at gøre klar til den kommende elektrificering af togdriften. Oversiden af garageanlægget under vejbanerne på Vesterbro skal renoveres og forstærkes med ny beton og armering. Projektet går i gang 26. marts og forventes at være færdigt 16. september. Der er et spor farbart i begge retninger stort set hele perioden. Dog ikke i henholdsvis påsken og pinsen, hvor først den ene halvdel - og så den anden - af broen skal pilles ned. Det vil sige, at broen forventelig er spærret fra 13. april kl. 20 til 19. april kl. 06, og igen 3. juni kl. 17 til 7. juni kl. 06. Broen er også helt spærret om natten fra 5. til 9. maj og igen fra 24.-28. juni. Kirkegårdsgade og Hasserisgade bliver spærret ud mod Vesterbro i hele perioden, og det samme gælder for Prinsensgade. Du opfordres til at finde alternative ruter: Kong Christians Allé og Østre Allé - samt Strandvejen ved Limfjordsbroen. Skal du krydse fjorden, opfordres du til at benytte Limfjordstunnelen. I påsken og pinsen kan togene ikke køre under broen, så der skal du med togbus. Du kan holde dig opdateret hos DSB og på Rejseplanen. NT's regionalbusser kører gennem Vingårdsgade i stedet for Prinsensgade, og bybussserne 15 og 16 kører via Andres Borks Vej i perioden. Du kan holde dig opdateret hos NT og i Rejseplanen. Kilde: Kim Brun Kristensen, projektleder Aalborg Kommune VIS MERE

Derudover skal man også være forberedt på en del støj i perioder - især i påsken og pinsen, hvor broen skal rives ned.

Når vi kommer tættere på startdatoen - og undervejs - kan du følge med og holde dig opdateret her på Aalborg Kommunes facebookside.