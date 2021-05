Kæmpeflyet med 60 tons værnemidler - se flyet indefra

AALBORG:Aalborg Lufthavn lagde onsdag morgen landingsbane til det største fly med fragt, som lufthavnen nogensinde har taget imod.

I alt var der 60 tons værnemidlere - eller helt præcist gummihandsker - ombord på det store fly.

Flyet, der har et vingefang på 65 meter, er et ombygget passagerfly, hvor sæderne er pillet ud for at give plads til gods.

Modellen er en Boeing 777-300ER fra Etihad Airways.

Flyet har en plads i Guinness rekordbog, da dens motorer, med et luftindtag på 3,3 meter, har en fremdriftskraft (thrust) målt til 52 ton – over tre gange så meget som en Boeing 737 - der er det mest populære passagerfly.

Du kan se de mange billeder af flyet indefra og udefra her: