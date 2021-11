Kæmpekø ved vaccinested: Personalet var syge

VESTBJERG/AALBORG:Ægteparret Benni og Hanne Frederiksen fra Vestbjerg havde glædet sig til at få deres tredje vaccinationsstik mod Covid-19 søndag eftermiddag, men de måtte køre hjem med uforrettet sag.

For 14 dage siden blev de inviteret til at få deres boosterstik, og det skulle ske kort før kl. 14 søndag.

Efter nogle problemer med at finde en ledig p-plads, nåede de frem til den aftalte tid på regionens faste vaccinationscenter på Håndværkervej i Aalborg - kun for at konstatere, at køen var alenlang.

I silende regnvejr stod folk i en flere hundrede meter lang kø, der strakte sig helt over til Falcks bygninger på samme vej.

- Så troede vi måske, at folk blev lukket ind efter, hvornår de havde tid. Men sådan gik det ikke, fortæller Benni Frederiksen, der er 78 år. Hanne Frederiksen er to år yngre.

Uden paraply og med udsigt til lang ventetid forlod han køen og gik op til indgangen, hvor der stod en ung mand og beklagede.

- Han var ked af det og forklarede, at der var sygdom blandt dem, der skulle stikke, fortæller Benni Frederiksen.

På den baggrund kunne ægteparret fra Vestbjerg godt se, at der ville gå lang tid, før det blev deres tur, og derfor valgte de at vende både vaccination og regnvejr ryggen.

- Det stod jo ned i stænger, fortælle Benni Frederiksen.

Så de opgav deres plads i køen og kørte hjem.

Her ringede Benni Frederiksen til regionens coronahotline.

- De beklagede også - og de havde hørt, at det var helt galt ude på Håndværkervej. De havde hørt, at der manglede 20 personer til at stikke folk. Så er det jo klart, at det går galt, og så kunne de jo have sendt en mail eller sms til folk, der havde tid, at der var pres på, mener Benni Frederiksen.

Med hjælp fra regionens coronahotline har han og hustruen nu fået nye tider til det tredje stik. Det bliver efter planen på torsdag kl. 17 - samme sted.

- Så må vi se, om de har fået det bedre, lyder det lunt fra Benni Frederiksen.

Nordjyske har forgæves forsøgt at få en kommentar til situationen på vaccinationscentret fra læge Jan Nybo, der er chef for Region Nordjyllands vaccinationsindsats.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut ligger Nordjylland helt i top, når det kommer til at blive vaccineret mod Covid-19.

459.650 nordjyder - svarende til 77,6 pct. af regionens borgere - er færdigvaccinerede, og 71.334 er blevet revaccineret.

Fra lørdag kl. 14 til søndag kl. 14 fik 2733 nordjyder således deres tredje stik.