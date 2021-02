Kæmpepromille: Bilist fik konfiskeret sin bil

ARDEN/AALBORG:En promille, der ved en alkometertest slog ud til hele 3,2, betød, at en bilist tirsdag fik konfiskeret sin bil.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

En anmelder havde kontaktet politiet telefonisk, da den pågældende bilist kørte usikkert rundt i Arden. Anmelderen formodede derfor, at bilisten var spirituspåvirket, og det havde anmelderen altså aldeles ret i.

Betjente fra Nordjyllands Politi fik stoppet bilisten på Hadsundvej i Arden.

En alkometertest udført på stedet viste, at bilisten tilsyneladende havde indtaget spiritus i sådan et omfang, at hans promille var 3,2 – hvilket er betydeligt over den lovlige grænse på 0,5.

Efter anholdelsen kørte politiet den sigtede til skadestuen for at få udtaget en blodprøve som bevismateriale i sagen. Den sigtedes køretøj blev desuden konfiskeret grundet den enorme promille.

Bilisten i Arden var ikke den eneste, som politiet standsede tirsdag i påvirket tilstand.

Da to betjente kørte deres patruljevogn ad Strandvejen i Aalborg tirsdag den 2. februar midt på dagen, besluttede de sig for at standse en tilfældig bilist foran dem til kontrol.

Betjentene henvendte sig til bilisten, en 36-årig mand. Betjentene fik hurtigt mistanke til, at bilisten var påvirket – en umiskendelig lugt af hash strømmede nemlig ud fra kabinen.

En narkometertest gav da også udslag for, at bilisten tilsyneladende havde indtaget cannabis. Politiet sigtede og anholdt derfor bilisten for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer. Efterfølgende fik den sigtede en køretur i patruljevognen med skadestuen som destination, hvor man udtog en blodprøve som bevismateriale i sagen.