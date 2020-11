Kæmperegning for at passe sit job under nedlukning: Tine skal punge ud med 16.000 kr.

AALBORG:Det kan komme til at koste på størrelserne af julegaverne i de familier, hvor en eller flere nordjyder har jobkritiske funktioner samtidig med, at de normalt bruger offentlig transport til at pendle til og fra deres arbejde på tværs af en af de syv kommunegrænser.

Fra og med mandag og i hvert fald frem til 3. december er det ikke længere muligt med mindre, man er skoleelev eller går på en ungdoms- eller voksenunddannelse.

Det rammer nordjyder i hundredvis - hvis ikke tusindvis. Lærere, pædagoger og sygeplejersker. For blot at nævne nogle af de faggrupper, der stadig skal møde på arbejde, selv om de bor i en anden kommune end den, de arbejder i.

Tag nu f.eks. Tine Rasmussen. 54-årig sygeplejerske med bopæl i Aalborg og arbejdsplads på ældreafsnittet på Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

Hun har hverken bil eller kørekort, så normalt tager hun toget til og fra Aalborg og cykler det sidste stykke fra banegården og ud til det psykiatriske sygehus. Det koster hende dagligt 61,25 kr.

På grund af nedlukningen kigger Tine Rasmussen ind i en helt anden udgift.

- Jeg har kontaktet NT (Nordjyllands Trafikselskab, red.), og herfra var meldingen, at jeg måtte bestille en flextur, lyder det fra en frustreret Tine Rasmussen, som har regnet på, hvad det vil koste hende.

- 816 kr. om dagen. Eller ca. 16.000 kr. på en måned, hvor jeg normalt har ca. 20 vagter. Det skal jeg betale, for at jeg kan udføre den arbejdsopgave, samfundet forventer af mig. Og det er klart - det kan jeg ikke, for så kan jeg lige så godt lade være med at gå på arbejde siger Tine Rasmussen.

Flytter hjem til forældre

Helt konkret gør hun derfor det, at hun nu flytter ind hos sine gamle forældre på henholdsvis 80 og 81, som bor i Brønderslev.

- Men det er jo heller ikke optimalt. Jeg kan risikere at blive smittet med corona på mit job, hvor vi har haft udbrud, og så slæber jeg det med hjem til dem, og de kan på ingen måde tåle at blive smittet, siger Tine Rasmussen.

Lærer til minister: Luk ned eller sørg for mobilitet

En anden, der er frustreret over situationen, er Bjarne Axelsen fra Brønderslev. Han er lærer, og fra 30. november bosiddende i Aalborg.

Lærer Bjarne Axelsen har skrevet til transportminister Benny Engelbrecht og bedt om en løsning på pendlernes transportudfordring - eller om en total nedlukning for trafik mellem kommunegrænserne. Arkivfoto: Peter Broen

Han har i en mail til transportminister Benny Engelbrecht påpeget præcis den problematik, Tine Rasmussen rejser.

BREV TIL TRANSPORTMINISTEREN: Jeg har til aften sendt nedenstående brev til transportministeren. Det er jo totalt... Slået op af Bjarne Axelsen iSøndag den 8. november 2020

"Bor man i Hjørring og arbejder som lærer på en skole i Hirtshals, kan man benytte Nordjyske Jernbaner til Hirtshals men ikke til Brønderslev grundet kommunegrænserne. Dermed er pågældende overladt til flexture med Nordjyllands Trafikselskab, hvilket har et prisleje som gør, at hele dagens fortjeneste ved arbejdet er væk. Dette er jo ikke holdbart. Hvis Nordjylland (eller dele af regionen) skal lukkes af sundhedsfaglige grunde, bliver man jo nødt til totalt at gennemtænke, hvilke præcise konsekvenser det har for mobiliteten for personer med en kritisk jobfunktion", skriver Bjarne Axelsen bl.a. til ministeren og efterlyser svar.

- Jeg skrev brevet, fordi mange er ramt af denne problemstilling, og det er jo tåbeligt, at mennesker mister penge, fordi de skal passe deres arbejde og ikke må køre med de offentlige transportmidler, som kører i forvejen. Enten luk helt ned, hvis det er så farligt, eller sørg for mobiliteten, siger Bjarne Axelsen til NORDJYSKE om baggrunden for sin henvendelse til ministeren.

Ingen bestilling online

Nedlukningen af den kollektive trafik på tværs af kommunegrænser gælder syv nordjyske kommuner. I de seks er det NT, der har ansvaret for flexture, mens det i Thisted Kommune er Midttrafik.

På NT's hjemmeside står der netop nu, at "Flextur tilbydes ikke i mellem de 7 lukkede kommuner og til/fra de lukkede kommuner, med mindre der er helbredsmæssige begrundelser for transporten eller som nødløsning for personer, der varetager en kritisk jobfunktion og ikke kan finde anden transport."

Og at flexture i øvrigt ikke kan bookes online, men skal ske via telefonisk henvendelse.

Borgmester: Kompensér for merudgift

Også Mikael Klitgaard (V), borgmester i Brønderslev Kommune, har mandag kontaktet transportministeren om præcis samme problematik.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) foreslår ministeren at kompensere pendlerne, der bruger offentlig transport, for de merudgifter, nedlukningen giver dem til transport. Arkivfoto: Henrik Louis

I brevet til ministeren påpeger Mikael Klitgaard, at masser af borgere med jobkritiske funktioner bor i Brønderslev Kommune, men arbejder på kryds og tværs i Nordjylland.

- Jeg vil gerne opfordre dig og Regeringen til at finde en løsning på dette problem snarest muligt. Kan det virkelig være rigtigt, at fx vigtige ansatte i kritiske funktioner i vores vigtige sundhedsvæsen skal betale 700 kr. dagligt for at hjælpe os alle sammen ved at passe deres arbejde, spørger borgmesteren.

Han kommer selv med dette løsningsforslag til ministeren:

- En enkelt løsning kunne være at kompensere for merudgiften mellem almindelig billettakst og udgiften til flextur, skriver Mikael Klitgaard til Benny Engelbrecht.

NORDJYSKE har bedt transportminister Benny Engelbrecht (S) kommentere på kritikken fra Nordjylland. Det svar er vi blevet stillet i udsigt senere mandag.