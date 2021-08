Kæmpestore ståltanke skal sikre varme i Aalborg

NØRRESUNDBY:Efter en årrække med afvikling og nedrivninger ved Nordjyllandsværket er det snart atter tid for nyanlæg, og denne gang er der tale om teknologi, som understøtter den grønne omstilling.

Ståltanke på i alt 200.000 kubikmeter ved Nordjyllandsværket er i øjeblikket under planlægning og vil snart blive sendt i udbud. Tankene, der skal bruges til lagring af varmt vand, erstatter det damvarmelager, der var planlagt ved ved Affalds- og Genbrugscentet Rørdal ved Hesteskoen på den modsatte side af fjorden.

Projektet, der med et rumfang på 500.000 kubikmeter ville have været et af verdens største energilagre, blev opgivet, fordi undergrunden ved den gamle losseplads viste sig ikke at være så velegnet som først antaget.

- Vi troede faktisk, at vi havde fundet en genial placering i et ubrugt område med store volde. Men prøveboringer har vist, at undergrunden under den gamle losseplads gynger og ikke egner sig til at bygge damvarme. Derfor var de priser, vi fik ind, helt hen i vejret, fortæller vicedirektør i Aalborg Forsyning, Jesper Høstgaard-Jensen.

Forsyningselskabet måtte derfor tilbage til tegnebrættet og regnemaskinen.

- Vi har valgt at sadle om til et andet lager, som også er ret stort. Vi har genbesøgt vores kalkulationer, og det er altid en vurdering af, hvor lidt produktion man tør have i forhold til lagerkapaciteten, siger Jesper Høstgaard-Jensen.

Projektet blev godkendt af Aalborg Forsynings bestyrelse før sommerferien, og forsyningsselskabet forbereder i skrivende stund udbuddet af det nye lager.

Det nye lager er en del af et større set-up, der skal erstatte det storstilede geotermiprojekt, som forsyningsselskabet droppede kort før jul.

I stedet for geotermi og damvarmelager investeres der nu i en seks MW varmepumpe, der skal udnytte varmen i spildevandet på renseanlæg Øst og 150 MW elkedler. En investering på rundt regnet 673 millioner kroner.

Det forventes at det nye lager står klar i 2022-2023, mens elkedlerne vil være i drift i 2024.