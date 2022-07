Kæmpetrold mangler et hjem: Skal Ivan Evigvår flytte til Aalborg?

AALBORG:Ivan Evigvår, en over tre meter høj trold af genbrugstræ, har siden 2020 boet på Stejlepladsen i Sydhavnen i København. Men nu går et omfattende byggeri i gang i området, og derfor skal Ivan flytte.

Hvor han skal flytte hen, er indtil videre uvist. Men hvis du gerne vil lægge natur til den berømte trold eller har et forslag til en egnet lokation, så er det nu, du skal råbe højt.

Frem til september kan du nemlig kontakte kunstneren bag Ivan Evigvår, Thomas Dambo, via en særlig hjemmeside, og her kan du argumentere for, hvorfor den over tre meter høje trold skal flytte til netop det sted, du foreslår.

Thomas Dambo skriver på hjemmesiden, at Ivan skal have et stykke natur, som han kan beskytte og kalde sit hjem. Og det kan sagtens være i Aalborg.

- Aalborg er et dejligt sted, og der er jo en trold i byen i forvejen, så det vil jeg bestemt ikke have noget imod, siger han med henvisning til kunstværket Pil Tusindtunge, som han opførte på Egholm i 2020.

Pil Tusindtunge er bosiddende cirka fire kilometer fra Egholm Færgeleje, og hun har ikke noget imod at få lidt selskab i det nordjyske.

Men Ivan Evigvår har også selv nogle ønsker til sit nye hjem, påpeger hans skaber Thomas Dambo.

- En af Ivans store drømme er, at et stormagasin konverterer 25-30 parkeringspladser til en troldeskov. Det, ville han synes, var helt fantastisk Ellers er han også vild med øer, hvor der ikke må køre biler, siger Thomas Dambo og afslører, at Ivan endda har overvejet at rejse udenlands.

- Han har tænkt på at blive trold i Afrika, fordi han synes, det er synd, at der ikke er trolde dernede - men så kommer han selvfølgelig ikke til Aalborg, siger Thomas Dambo.

Han oplyser, at han har modtaget over 200 forslag til Ivans nye adresse via hjemmesiden, og omkring 100 har desuden skrevet til ham på hans private mail.

- Ivan er en meget populær trold, og hans nye værter må regne med, at mange mennesker vil komme at besøge ham, så han skal nok ikke stå i en privat kolonihave, hvor man ikke har lyst til at have gæster, advarer Thomas Dambo.

Ivans nye værter skal selv betale for transporten af den store træfigur, eftersom trolde ikke bruger penge, og Ivans ben er også ret korte, så den tunge trold kan ikke gå så langt.

Og så skal værterne sørge for at pleje og vedligeholde ham, så han kan holde i mange år.

Hvis du vil slå et slag for idéen om at få Ivan Evigvår til Aalborg, så skal du skrive til Thomas Dambo på hjemmesiden thomasdambo.com/ivansnewhome