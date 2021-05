Kærestepar fremstilles nu i grundlovsforhør - begge sigtes for drab

AALBORG:Et mand og en kvinde på henholdsvis 35 og 21 år fremstilles nu i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg med krav om varetægtsfængsling. Parret med tilknytning til Aalborg sigtes for at have dræbt en 45-årig bekendt.

Grundlovsforhøret holdes efter anklagerens begæring for lukkede døre.

Inden da blev sigtelsen læst op, og heraf fremgik det, at den 45-årige døde på grund af knivstik eller stump vold. Den nærmere dødsårsag er endnu ukendt.

Det samme er gerningstidspunktet, men sikkert er det, at drabet har fundet sted mellem fredag aften, hvor den 45-årige blev meldt savnet, og søndag, hvor hans lig blev fundet en lejlighed på Ørstedsvej i det centrale Aalborg.

Kæresteparret blev anholdt søndag klokken 21.11. De nægter sig begge skyldige i sigtelsen.

Politiet er i øjeblikket til stede på adressen, hvor man efterforsker sagen.

- Vi efterforsker sagen som en drabssag, og det betyder, at vi skal foretage en række tekniske undersøgelser. Derfor vil der være teknikere og retsmedicinere til stede, siger Carsten Straszek.

Herudover skal politiet afhøre de anholdte og andre personer, ligesom der skal foretages såkaldte forhøringer af andre beboere i området.