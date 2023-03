Kærestepar overfaldet på Kulturbroen: Efterlyser voldsmand og vidne på cykel

AALBORG: Natten til lørdag den 4. marts omkring klokken 01.49 cyklede en 24-årig mand sammen med sin kæreste på Kulturbroen. På broen blev parret mødt af fire unge mænd, hvoraf den ene overfaldt den 24-årige mand.

Nu efterlyser Nordjyllands Politi vidner til overfaldet. Specielt vil politiet gerne i kontakt med en kvindelig cyklist.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Vi skal have fat i gerningsmanden, så vi kan få stillet ham til ansvar for sine handlinger. Vi har ikke optagelser af selve voldsepisoden, men vi har sikret videoovervågning fra området og har billeder af den formodede gerningsmand. Billedkvaliteten er desværre ikke den bedste, men vi håber på, at der alligevel er nogen derude, der har en idé om, hvem denne mand kan være, siger politikommissær Simon Hjorth Jacobsen, der leder efterforskningen.

- Parret har forklaret os, at én af de fire mænd forsøgte at blokere dem vejen, hvorefter parret bad ham flytte sig. De tre andre mænd gik straks videre, men denne ene mand tildelte herefter uden videre den 24-årige mand flere slag i ansigtet og forlod så stedet, siger Simon Hjorth Jacobsen i pressemeddelelsen.

Det 24-årige offer modtog efterfølgende lægebehandling.

Efterlyser kvindelig cyklist

Udover at høre fra folk, der eventuelt kan genkende den formodede voldsmand på billedet, vil Nordjyllands Politi, gerne have kontakt med en kvindelig cyklist.

- Hun stoppede op på sin cykel på Kulturbroen mod Nørresundby, netop som overfaldet skete. Derfor kan hun have gjort observationer, som er vigtige for at belyse sagen. Vi håber, at dette vidne vil tage kontakt til os, siger Simon Hjorth Jacobsen.

Voldsmanden beskrives som mand, cirka 20-25 år, cirka 185 cm høj, muskuløs af bygning og med mørkt hår og med skæg/skægstubbe. Han var iført sort tøj.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114