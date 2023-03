Kalv slap ud af indhegning - derfor rykkede politiet ud

FREJLEV:Det var en anmeldelse af den mindre dramatiske slags, Nordjyllands Politi modtog torsdag morgen fra en ambulancefører, som kom kørende ad Ny Nibevej - men ikke desto mindre en anmeldelse, som krævede en tur mod Frejlev.

For her var en kalv sluppet løs fra en indhegning cirka 500 meter vest for Kærvedgårdvej. Og da løst kvæg passer dårligt ind på en motortrafikvej - og veje i det hele taget - måtte en patrulje rykke til stedet for at få styr over dyret.

Vennerne kiggede med fra den rigtige side af hegnet. Foto: Lars Pauli

Det lykkedes heldigvis hurtigt og uden større palaver end en stirrekonkurrence mand og kalv imellem at få kreaturet på rette vej.

- Patruljen fik den fanget og fik fat i dyrets ejer, oplyser Thomas Ottesen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.