Kamp om narko og piger: I et år har der været blodige opgør mellem kriminelle i Aalborg

AALBORG:Siden maj sidste år har der været en lang række voldelige sammenstød mellem unge kriminelle i det offentlige rum i Aalborg.

Politiet ved, at nogle af episoderne hænger sammen, og det kan ikke udelukkes, at alle sammenstødene er forbundet og bunder i en strid mellem kriminelle grupperinger af unge mennesker af forskellige nationaliteter i Aalborg.

Ingen har mistet livet i de voldsomme konfrontationer, og indtil i weekenden har knive været det fortrukne våben. Men natten til søndag kulminerede striden, da en 22-årig mand - der er kendt af politiet fra det kriminelle miljø - blev ramt af skud, mens han sad i sin bil på Hadsundvej i Aalborg.

- Skyderiet er en eskalering af situationen, og det vil vi på ingen måde acceptere, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi.

Men selvom situationen blev noget mere alvorligt, da der blev affyret skud i det offentlige rum, så vurderer politiet stadig, at der ikke er tale om regulære bander, der er i krig med hinanden.

Men hvem er de kriminelle netværk, som politiet kalder dem? Og hvad handler striden om?

Ser man på de episoder, der har været siden maj sidste år, hvor politiet selv har betegnet det som opgør i det kriminelle miljø, så ser man, at sammenstødene ofte kommer i klumper.

I faktaboksen nedenunder, har vi samlet 13 episoder, som kan hænge sammen med den verserende strid:

Sammenstød mellem grupperingerne 26. maj 2020: To unge blev overfaldet af 10 andre på havnefronten i Aalborg. En mand blev stukket med kniv i ballen. 11 personer er sigtet i sagen. 27. maj 2020: En 21-årig mand blev stukket med kniv på Durupstien i Aalborg Ø. De samme 11 personer er sigtet i sagen 30. maj 2020: 10-12 personer var i slagsmål ved Fitness World på Vesterbro i Aalborg. Her blev en person stukket i ryggen. 13. juni 2020: Fem personer i slagsmål i krydset Rendsburggade og Nyhavnsgade – en person var i livsfare efter slagsmålet. 14. september 2020: 6-7 personer i slagsmål ved Vangen i Nørresundby. En person blev skadet efter slag med skarp genstand. 21. september 2020: To mænd blev udsat for vold i flere timer på adresse i Vodskov. Fire mænd er tiltalt i sagen. 23. september 2020: 5-6 personer i slagsmål på Europa Plads ved Aalborg Kongres & Kulturcenter. Her blev en person snittet med en kniv. 8. oktober 2020: 19-årig mand stukket i ryggen med kniv i gyden ved Radisson Hotel i Aalborg. To mænd varetægtsfængslet for drabsforsøg i sagen. 10. januar 2021: Ung mand stukket i maven med kniv i en opgang på Engvej i Nørresundby – tre personer er sigtet i sagen 10. januar: 22-årig mand stukket i begge lår af ukendte gerningsmænd i sin lejlighed på Østre Havnepark i Aalborg. 18. februar 2021: 21-årig mand tvunget ind i bil og røvet på Annebergvej. Gerningsmændene skød med signalpistol. Det var formentligt en narkohandel, der gik galt. En 19-årig og 18-årig er varetægtsfængslet i sagen. 16. marts 2021: 22-årig mand overfaldet i sin lejlighed i Aalborg, hvor han blev slået med metalgenstand. 21. marts 2021: 22-årig mand ramt af skud – bil fundet på p-plads på Hadsundvej med skudhuller. Ingen anholdt. VIS MERE

Men om alle episoder har en sammenhæng, kan Frank Olsen ikke svare på.

- Vi ved, at der er en sammenhæng mellem nogle af sagerne, men jeg kan ikke lægge hovedet på blokken og sige, at der er en sammenhæng mellem dem alle. Men jeg kan heller ikke afvise det, siger Frank Olsen.

Meget tyder på, at der skete noget i maj, som startede det hele. Det første sammenstød skete en sen eftermiddag på havnefronten nær Utzon Center for øjnene af flere borgere, der var ude at gå en tur.

- Der skete et eller andet i forsommeren, hvor de kriminelle netværk tørnede sammen. Og vi har også godt kunnet se, at der har været en sammenhæng mellem nogle af de her ting.

- Det er ikke bander

Der er altså et verserende opgør mellem personer i det kriminelle miljø, der har fundet sammen i grupperinger. Men at kalde det for en konflikt mellem to bander er forkert, forklarer Frank Olsen.

- Der er ikke to klare grupperinger, der er i konflikt. Det er mere løst end det, og jeg vil mere betegne det som uoverensstemmelser, for vi har ikke det klare motiv, siger han.

Selvom politiet i de fleste sager har anholdt formodede gerningsmænd, så har de bestemt ikke hjulpet med til at sætte brikkerne sammen.

- Mange af dem er ikke særlig meddelsomme. Mange af sagerne er løftet på vidner og tekniske spor. Derfor er vi heller ikke tættere på motiver, og derfor bliver det mest hypoteser, siger Frank Olsen.

Ifølge politiet flagrer motiverne lige så meget i vinden som persongalleriet i de stridende grupperinger. Nogle gange handler sammenstødene om narko - andre gange om piger, fortæller Frank Olsen.

- Der er noget fjendskab, uvenskab og nag - noget af det relaterer sig til tidligere sager. Men der er også noget om territorier og narkomarked. Det er et ret mudret billede, og motiverne er mange gange ret uklare. Vi når sjældent frem til at kunne sige, at det lige nøjagtig er derfor, det er sket. Så det kan være alt fra narkomarked til piger, siger han.

- De dukker op ud af ingenting

Politiet har siden sommeren sidste år fulgt de pågældende kriminelle miljøer tæt og har iværksat forskellige initiativer - blandt andet i samarbejde med andre myndigheder såsom Aalborg Kommune, Skattestyrelsen og andre politikredse - for at optrevle og forebygge kriminalitet i miljøet .

Men på trods af indsatsen fortsætter de voldelige sammenstød mellem grupperingerne.

- Det er vanskeligt, for det er dem, der vælger tid og sted, og vi kan ikke være alle steder på én gang. Der er ingen systematik i det. De dukker op ud af ingenting, siger Frank Olsen.

- Men det er klart, at udover en stor og bred efterforskning omkring selve skyderiet, så har vi på den anden side også iværksat initiativer, der skal sikre, at der ikke kommer en gengældelse.

Politiet har blandt andet sat ekstra tryghedsskabende patruljer ind i Aalborg. For selvom skyderier på åben gade selvfølgelig skaber utryghed, så mener politiet ikke, at borgerne skal frygte konflikten i det kriminelle miljø.

- Vi mener ikke, der er grund til at være utryg, men jeg kan godt forstå, at det giver anledning til utryghed. Men vi betragter det som indkapslet i det kriminelle netværk og ikke noget, der rammer den generelle borger, siger Frank Olsen.